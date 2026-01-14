ETHEREUM: Kryptowaluty wracają do hossy? 🎢

Po tym jak cena Bitcoina wzrosła do ponad 95 tys. USD, także druga największa kryptowaluta - Ethereum dołączyła do wzrostów, odbijajac do najwyżśzego poziomu od miesiąca. W dniu 15 stycznia (środa), akcjonariusze największego na świecie holdingu Ethereum, prowadzonego przez znanego z Fundstrat, Toma Lee, BitMine immersion Technologies (ok. 3,5% dostępnej podaży ETH) będą głosować nad olbrzymią emisją akcji, która - jeśli zostanie zatwierdzona, zostanie wykorzystana na zakup kolejnych Etherów na rynku. Jeśli akcjonariusze wyrażą zgodę, za czym staje Lee, możemy oczekiwać bardzo dużego kupca na rynku Ethereum, co w warunkach potencjalnego odbicia Bitcoina może skutkować próbą powrotu do trendu wzrostowego.

BitMine Immersion Technologies dąży do posiadania 5% wszystkich ETH dostępnych na rynku, co sugerowałoby, że firma zamierza skupić jeszcze ETH warte ponad 6 mld USD po obecnych cenach.

Obecnie spółka posiada ponad 4,16 mln ETH kupionych po średniej cenie ok. 3120 USD i zamierza przeprowadzić emisję akcji 1:10 (z 500 mln do 5 mld akcji). Firma oczekuje, że rok 2026 będzie rokiem powolnego odbicia cen Ethereum, po czym lata 2027 i 2028 okażą się dużo lepsze dla kryptowaluty. Wykres Ethereum (D1) Choć powrót do wzrostów nie jest defintywnie przesądzony, patrząc na wykres widzimy pozytywne znaki dla byków. Cena ETH przebiła 50-sesyjną średnią na interwale dziennym (pomarańczowa linia) i zbliża się do testu 200-sesyjnej, kluczowej, wykładniczej EMA200 (czerwona linia), gdzie obecnie przebiega umowna linia linia trendu. Wzrost powyżej 3500 USD mógłby oznaczać test 3800 USD w relatywnie nieodległym czasie. To na tym poziomie widzimy potencjalny kolejny opór, wynikający z dynamiki price action. Kluczowe wsparcie stanowią obecnie okolice między 3100 a 3200 USD, gdzie widzimy strefę konsolidacji sprzed wybicia i ostatniej dużej, zielonej świecy oraz wspomnianą 50-sesyjną EMA50. W ostatnim czasie także bank Standard Chartered podniósł długoterminową cenę docelową Ethereum do 40 tys. USD do końca roku 2030, ale w tym roku oczekuje wzrostu do 7500 USD wobec 13 tys. USD oczekiwanych poprzednio; to sugerowałoby wzrost o ponad 100% z obecnych poziomów. Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.