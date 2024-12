Ethereum zyskuje 5% dzięki rosnącym napływom do funduszy ETF 📈

Ethereum zyskuje dziś 5,5% i wybija się powyżej 3800 USD, ponieważ inwestorzy powoli przenoszą swoją uwagę z Bitcoina na Ethereum. Fundusze ETF na Bitcoina odnotowały w zeszłym tygodniu odpływy netto w wysokości 457 mln USD, w porównaniu z prawie 279 mln USD napływów netto do ETFów opartych o Ethereum. Jest to znacząca zmiana na rynku, która może sygnalizować, że Ethereum może nadal „przewodzić” w sezonie alt, ponieważ Wall Street „dołącza” do dynamiki rynku, zwracając coraz większą uwagę na kryptowaluty „poza Bitcoinem”. Projekty takie jak Curvedao, Sandbox i Gala zyskują dziś prawie 30%. Również większe kryptowaluty, takie jak Filecoin czy Avalanche zyskują w przedziale 10%, podczas gdy Bitcoin konsoliduje się na poziomie 96 tys. dolarów; Algorand i Ripple tracą 8% po pokaźnych wzrostach cen.



Źródło: xStation5