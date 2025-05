Ethereum zyskuje 9,00% przywracając pozytywną korelację z BTC 🔎

Ethereum zyskuje dzisiaj ponad 9% i testuje kluczowe wsparcie na poziomie 2000 USD. Poprawa sentymentu na szerokim rynku kryptowalut przywróciła również korelację z Bitcoinem, o której pisaliśmy już w analizie z zeszłego tygodnia.

Wzrost na Ethereum jest oczywiście wypadkową wielu pozytywnych czynników na rynku. Zaczynając od tych makroekonomicznych, jak nadzieje na pierwsze namacalne efekty negocjacji handlowych, po te bardziej z rynki giełdowego jak poprawa sentymentu na rynku akcji oraz kończąc na tych stricte kryptowalutowych. Bitcoin zyskał już prawie 30% od dołka i w miarę jak zbliża się do poziomu 100000 USD, to apetyt na ryzyko inwestorów się zwiększa. W dniu dzisiejszym obserwujemy wzrosty na większości projektów, a głównym zainteresowaniem cieszy się właśnie Ethereum.

Ethereum Pectra

Pisząc o Ethereum, należy wspomnieć o najnowszej aktualizacji — Pectra, która, mimo że nie jest katalizatorem do wzrostów, to pozytywnie wpływa na funkcjonalność sieci.

Aktualizacja Ethereum Pectra (EIP-7702) wprowadza kluczowe ulepszenia w zakresie abstrakcji kont, umożliwiając istniejącym portfelom działanie jak inteligentne kontrakty – bez konieczności zakładania nowych kont. Portfele takie jak Ambire i Trust Wallet już zaimplementowały te funkcje, pozwalając użytkownikom m.in. na:

opłacanie gas fee za pomocą stablecoinów,

korzystanie z jednego portfela na wielu łańcuchach,

automatyzację zadań, takich jak odbieranie airdropów czy przeprowadzanie swapów.

Zmiany te poprawiają użyteczność, bezpieczeństwo i prywatność, a także wspierają programowalne funkcje, które w przyszłości mogą być wykorzystywane przez modele AI (AI agents).

Powrót korelacji Ethereum

W ostatnim czasie wspominaliśmy o tym, że korelacja między Ethereum a Bitcoinem spadła do rekordowo niskich poziomów. Podczas gdy Bitcoin odnotowywał pokaźne wzrosty, Ethereum pozostawało w tyle. Jeszcze bardziej ta dywergencja była widoczna we wcześniejszym etapie, gdy Ethereum bardzo mocno traciło, a Bitcoina pozostawał w trendzie bocznym.

Obecna sytuacja była interesująca, ponieważ obserwowaliśmy znaczny spadek korelacji między Bitcoinem a Ethereum, który zbiegł się z silnym wzrostem kursu BTC. Taki układ pojawił się dotychczas zaledwie kilka razy. W analizie przyjmujemy założenie spadku korelacji poniżej 50% w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, przy jednoczesnym wzroście Bitcoina o co najmniej 15% w ostatnich 30 dniach.



W większości ze wcześniejszych przypadków Ethereum szybko nadrabiało dystans do Bitcoina, zyskując znacząco w ciągu maksymalnie miesiąca od momentu wystąpienia tego typu dywergencji. Warunkiem do kontynuacji ruchu wzrostowego było jednak utrzymanie względnie pozytywnego sentymentu na rynku, czego nie zaobserwowaliśmy odpowiednio 12 stycznia 2020 roku oraz 29 stycznia 2025 roku. Jednak dla pozostałych przypadków skala wzrostów była istotnie wyższa, a obecne odbicie praktycznie w całości pokrywa się z poprzednimi trzema przypadkami (2020, 2023 oraz 2024 rok).