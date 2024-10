Euro lekko zyskuje po odczytach danych CPI z poszczególnych niemieckich landów

Para EURUSD zareagowała lekkimi wzrostami na odczyty wrześniowych danych o CPI z niemieckich landów. Choć dane w ujęciu rocznym okazały się niższe od wcześniejszych, to w ujęciu miesięcznym presja cenowa w niemieckiej gospodarce wzrosła. Takie dane teoretycznie mogą skłonić EBC do wolniejszego cięcia stóp, choć skala zaskoczenia nie wydaje się być na tyle duża, by zmienić podejście banku centralnego w dłuższym terminie.

Źródło: Bloomberg Financial LP

Źródło: xStation