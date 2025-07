📈 EURUSD dodaje 0,15% przed CPI w USA

W czerwcu ceny mia艂y wzrosn膮膰 0,3% wzgl臋dem poprzedniego miesi膮ca (w maju: +0,1%) oraz 2,6% w uj臋ciu rok do roku (w maju: +2,4%).

Oczekiwany jest r贸wnie偶 wzrost inflacji bazowej: do 0,3% wzgl臋dem poprzedniego miesi膮ca (w maju: 0,1%) oraz do 2,9% r/r (w maju: 2,8%).

C艂a maj膮 istotnie przyczyni膰 si臋 do wzrostu cen takich produkt贸w jak: meble, zabawki, dobra wypoczynkowe (np. artyku艂y sportowe), odzie偶 oraz sprz臋t audio. Zmaleje r贸wnie偶 zdolno艣膰 firm do absorbowania koszt贸w celnych (koniec gromadzenia wielkich zapas贸w), co negatywnie prze艂o偶y si臋 na mar偶e.