⬇️EURUSD najniżej od 11 czerwca

Powell brzmi nieco jastrzębio, wskazując na podwyższoną inflację

Dzisiejsza decyzja Fed przebiegała dosyć nudno, nawet pomimo dwóch głosów na obniżkę, co było pierwszą taką sytuacją od 1993 roku. Co więcej, samo oświadczenie wskazujące na nieco gorszą sytuację gospodarczą sugerowało otwarcie furtki do wrześniowej obniżki. Jednak same słowa Powella podczas konferencji mogą być traktowane już dosyć jastrzębio.

Sam Powell wskazał, że Fed przymyka obecnie nieco oko na podwyższoną inflację, nie decydując się na podwyżkę stóp procentowych. Oznacza to, że Fed wciąż widzi spore ryzyko w podwyższonej inflacji. Choć Fed nie uważa, że cła wpłyną stale na podwyższoną inflację, to nie wyklucza takiej sytuacji. Powell nie komunikuje, że we wrześniu miałaby nastąpić obniżka. Powella zaznaczył, że argumentem do obniżki byłby wyraźnie negatywny sygnał z rynku pracy lub zauważalny spadek presji inflacyjnej. Szef Fed podkreślił, żeby bank uważnie obserwuje dane dot. bezrobocia"Obecne zdanie Fed świadczy o pewnej odporności na presję dotyczącej obniżek.

Dolar umacnia się dalej po słowach Powella, rentowności również rosną, wraz ze zmniejszającymi się szansami na obniżki stóp w tym roku. Rynek nie wycenia już dużych szans na dwie obniżki w tym roku, natomiast wrzesień jest wyceniany poniżej 50%.