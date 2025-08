Apple - hardware czy usługi technologiczne? Spojrzenie przed wynikami za Q3 FY25

Kluczowe przewidywania

Przewidywane przychody Q3 FY25 : $89.1-89.3 mld (+3.7-4.2% r/r)



EPS : $1.42-1.43 (+1.4% r/r)



Przychody z iPhone : $40.1-40.6 mld (+2.2-3.3% r/r)



Przychody z usług : $26.9-27.0 mld (+10.7-11.3% r/r)



Marża brutto : 45.5-46.5% (vs 47.1% w Q2)



Wpływ ceł : -$900 mln



Zmiana cen akcji : tegoroczny zakres spadków rzędu -13% do -20%



Główne wyzwania - Problem ceł i łańcucha dostaw

Apple znajduje się w centrum całego zawirowania celnego administracji Trumpa. Prezydent zagroził nałożeniem 25% cła na iPhone'y, które nie byłyby produkowane w USA, co mogłoby podnieść cenę dla konsumentów do nawet $3500. Produkcja iPhone’ów w USA mogłaby doprowadzić do tego, że sprzedaż w tym kraju zmniejszyłaby się bardzo mocno, ze względu na zbyt wysoką cenę. Co więcej, Apple nie konkuruje już tak swoimi produktami jak jeszcze kilka lat temu, ze względu na to, że konkurencja doścignęła lub nawet prześcignęła Apple na rynku smartfonów. W odpowiedzi na ryzyko ceł Apple przyspiesza przesunięcie produkcji z Chin do Indii, gdzie obecnie powstaje około 20% iPhone'ów.

Plan firmy zakłada, że większość iPhone'ów sprzedawanych w USA będzie pochodzić z Indii do końca 2026 roku. To ambitny cel, biorąc pod uwagę, że produkcja w Indiach jest 5-10% droższa niż w Chinach z powodu wyższych kosztów komponentów i niższej wydajności fabryk. Dodatkowo, Chiny wprowadziły ograniczenia na wyjazd inżynierów, co utrudnia transfer wiedzy technicznej. Z drugiej strony samo posunięcie niekoniecznie może się opłacić. Donald Trump zapowiedział wprowadzenie 25% ceł na Indie. Ostatecznie jednak może to nie wpłynąć na modyfikację planów spółki. Apple już teraz dostarcza ponad 70% telefonów na rynek amerykański z Indii. Co więcej, eksperci wskazują, że większość telefonów w USA sprzedawanych jest w abonamentach od operatorów telefonii, więc nawet nieco większy koszt telefonu w związku z cłami, doda jedynie kilka dolarów do miesięcznej płatności ze strony konsumenta. Dywersyfikacja produkcji wciąż ma się opłacić i być lepsza pod względem kosztów niż rozpoczęcie faktycznej produkcji w USA.

Opóźnienia w strategii AI

Apple znacząco odstaje od konkurencji w wyścigu sztucznej inteligencji. Podczas gdy Microsoft, Google i Meta inwestują dziesiątki miliardów w infrastrukturę AI, Apple wydaje zaledwie $12 mld rocznie na Capex wobec nawet $80+ mld u rywali. Zapowiadana usługa Apple Intelligence nadal nie jest w pełni dostępna, a kluczowa aktualizacja Siri została przełożona na 2026 rok.

Firma traci również kluczowych specjalistów AI na rzecz konkurentów jak Meta i OpenAI. Podejście Apple skupione na prywatności ogranicza możliwości rozwoju chmurowych rozwiązań AI, podczas gdy rywale budują potężne centra danych z chipami Nvidia.

Transformacja w spółkę usługową

Pozytywnym punktem jest dynamiczny rozwój segmentu Services, który stał się głównym motorem wzrostu marż. Przychody z usług wzrosły z $53.77 mld w 2020 do $96.17 mld w 2024, osiągając 12.3% CAGR. Segment ten generuje obecnie około 21% całkowitych przychodów i ma wyższe marże niż sprzedaż sprzętu.

Apple przekroczyło miliard płatnych subskrypcji w swoim ekosystemie usług, a przychody z App Store na pobranie niemal podwoiły się do $0.98. Ten trend pomaga firmie utrzymywać rekordowe marże brutto mimo spadku sprzedaży iPhone'ów.

Perspektywy i ryzyka

Analitycy spodziewają się "solidnego kwartału" napędzanego przez popyt na iPhone'y w Chinach i zakupy przed wprowadzeniem ceł. Jednak długoterminowe perspektywy budzą obawy. Brak jasnej strategii AI i wysokie wyceny (P/E rzędu blisko 40) przy niskim wzroście sprawiają, że akcje Apple są postrzegane jako podatne na przecenę, nawet przy obecnym spadku od początku tego roku na poziomie 13% i spadku z perspektywy jednego roku (ok. -4%).

Szacuje się, że spółka ma około 1.5 roku na przedstawienie przekonującej strategii AI, zanim wpłynie to negatywnie na sprzedaż iPhone'ów. Tymczasem OpenAI rozwija własne urządzenia hardware we współpracy z byłym projektantem Apple Jony Ive, co dodatkowo zwiększa konkurencyjną presję.

Apple pozostaje trzecią najcenniejszą spółką świata z kapitalizacją $3.2 biliona, ale jej dominacja w segmencie premium może być zagrożona przez rosnącą konkurencję w AI i geopolityczne napięcia handlowe.

Od maja akcje znajdują się w konsolidacji, w przeciwności do szerokiego rynku, który nie tylko odrobił straty, ale notuje już praktycznie z dnia na dzień historyczne szczyty. Źródło: xStation5