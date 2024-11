⏬EURUSD najniżej od kwietnia przed CPI

Dzisiaj o godzinie 14:30 kluczowe dane inflacyjne z USA. Będzie to pierwszy odczyt po wyborach

Październikowy odczyt CPI będzie pierwszym odczytem inflacji w USA po wyborach prezydenckich. Z perspektywy zachowania rynku widać mocne pozycjonowanie się inwestorów na scenariusz odbicia inflacji w trakcie prezydentury Trumpa, a w konsekwencji utrzymania przez Fed polityki wyższych stóp procentowych na dłużej, tym samym powstrzymując nieco cykl obniżki stóp, jaki Rezerwa Federalna rozpoczęła we wrześniu.

Przed odczytem CPI widzimy okolice historycznych maksimów na amerykańskich indeksach akcji. S&P500 lekko spadło poniżej progu 6000 pkt., natomiast kontrakty terminowe na indeks wciąż oscylują w okolicy tej psychologicznej bariery, para EURUSD spada do najniższych wartości od kwietnia tego roku, sygnalizując tym samym siłę dolara, natomiast rentowność 10-letnich obligacji oscyluje w okolicach 4,43%, wzrastając o 82 pb w stosunku do dołków po pierwszej obniżce stóp przez Fed. Wszystkie te sygnały wskazują na oczekiwanie rynku wobec wzrostu inflacji zarówno w październiku, jak i na potencjalne umocnienie się wzrostu cen w Stanach pod rządami Republikanów.

Szczególnie istotna jest struktura wzrostu cen w październiku. Podczas gdy headline CPI prawdopodobnie wzrośnie do 2,6% r/r, kluczowe komponenty pokazują zróżnicowaną dynamikę. Spadek cen energii (-1,3% w przypadku benzyny) został zrównoważony przez wzrosty w innych kategoriach, szczególnie w segmencie używanych samochodów, gdzie przewidywany jest znaczący wzrost o 1,5% m/m. Wciąż jednak pozostaje przestrzeń do ewentualnego pogłębienia się obecnych ruchów w przypadku jeszcze wyższego wzrostu inflacji od przewidywań wobec wciąż wysokiego prawdopodobieństwa, jakie rynek przypisuje kolejnej obniżce stóp procentowych na grudniowym posiedzeniu Fed.

Czego oczekiwać po dzisiejszym odczycie CPI?

Oczekiwany wzrost wskaźnika CPI w USA: 2,6% r/r wobec 2,4% w poprzednim miesiącu

Oczekiwana inflacja CPI bazowa: 3,3% r/r wobec 3,3% w poprzednim miesiącu. Taki odczyt oznaczałby pozostanie inflacji bazowej na niezmienionym poziomie trzeci miesiąc z rzędu.

Jesienne miesiące tradycyjnie charakteryzują się specyficznymi wzorcami cenowymi, szczególnie w sektorze motoryzacyjnym. W tym roku obserwujemy jednak silniejszy niż zwykle wpływ czynników sezonowych na ceny używanych samochodów, co może utrudnić kontynuację procesu dezinflacji w najbliższych miesiącach. Warto zauważyć, że aby utrzymać tempo dezinflacji, potrzebne byłyby znaczące miesięczne spadki cen w tej kategorii.

Oczekiwania rynku odnośnie grudniowego posiedzenia Fed

Dzisiejszy odczyt inflacji CPI może rzucić więcej światła na obecne nastawienie rynków, które z coraz mniejszym prawdopodobieństwem wyceniają grudniową obniżkę stóp procentowych o 25 pb. Jeszcze w poprzednim tygodniu rynek kontraktów terminowych wyceniał z 72% prawdopodobieństwem taką decyzję, natomiast przed odczytem CPI prawdopodobieństwo to spadło do 62%. Utrzymanie inflacji bazowej na poziomie 3,3% trzeci miesiąc z rzędu może skłonić Fed do bardziej jastrzębiego stanowiska, szczególnie w obliczu potencjalnego wpływu polityki nowej administracji na dynamikę cenową.

Prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych na kolejnych posiedzeniach przed dzisiejszym odczytem CPI. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Analizując długoterminowe perspektywy inflacyjne, należy zwrócić szczególną uwagę na strukturalne zmiany w gospodarce amerykańskiej. Prognozowany poziom inflacji czynszów na koniec 2024 roku (5,1%) znacząco przewyższa poziomy przedpandemiczne (3%), co może sugerować trwałe zmiany w mechanizmach cenowych na rynku nieruchomości. Potencjalne zmiany w polityce handlowej i imigracyjnej mogą wprowadzić dodatkową presję inflacyjną w średnim i długim terminie, co może wymagać bardziej zdecydowanej reakcji ze strony Fed w przyszłości.

EURUSD (interwał dzienny)

Para EURUSD zbliża się do najniższych poziomów notowanych w tym roku. Przy dalszym umacnianiu się amerykańskiego dolara prawdopodobne jest testowanie minimów z początku 2023 roku lub poziomów z września 2023 roku, wynoszących odpowiednio 1,05434 i 1,05079. Wskaźnik RSI zbliża się do strefy wyprzedania, co w przeszłości zazwyczaj poprzedzało zmianę trendu. Wskaźnik MACD również sygnalizuje wyprzedanie, osiągając wartości zbliżone do tych z września 2023 roku. Obecnie kurs testuje minimum z kwietnia bieżącego roku.