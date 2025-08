EURUSD odbija 0,8% 🚨

馃彌锔廝onure dane NFP zwi臋kszaj膮 szanse na szybsze obni偶ki st贸p procentowych w USA

Rynki gwa艂townie reaguj膮 na wyra藕nie ni偶sze dane o zmianie zatrudnienia w sektorze pozarolniczym w USA. Zmiana zatrudnienia NFP wynios艂a zaledwie 73 tys., znacznie poni偶ej prognozowanych 110 tys., a poprzednie dane z czerwca poddano istotnej rewizji z 147 tys. na 14 tys. Wska藕nik bezrobocia wzr贸s艂 do 4,2%, zgodnie z oczekiwaniami, a wzrost p艂ac utrzyma艂 si臋 na poziomie 3,8% r/r i 0,3% m/m, co tak偶e by艂o zbli偶one do prognoz. W reakcji na te dane dolar os艂abi艂 si臋 dynamicznie, co odzwierciedla rosn膮ce oczekiwania rynku dotycz膮ce szybkiej obni偶ki st贸p procentowych przez Fed.

Kontrakty terminowe wskazuj膮 ju偶 na 75% prawdopodobie艅stwo ci臋cia st贸p o 25 punkt贸w bazowych we wrze艣niu, podczas gdy przed publikacj膮 raportu szanse te wynosi艂y 45%. Mimo wcze艣niejszych ostro偶nych komentarzy Jerome鈥檃 Powella, widoczne spowolnienie rynku pracy silnie urealniaj膮 perspektyw臋 szybszego z艂agodzenia polityki monetarnej. To tak偶e potwierdza tendencj臋 rozlu藕nienia oczekiwa艅 inflacyjnych i ryzyko dalszego spowolnienia gospodarczego. Obserwacje z rynku pokazuj膮, 偶e inwestorzy coraz bardziej skupiaj膮 si臋 na twardych danych, kt贸re coraz silniej wp艂ywaj膮 na kszta艂towanie si臋 decyzji Fed.

Stopa bezrobocia pozostaje na poziomie 4,2%, ale zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym wyra藕nie spada, pokazuj膮 spowolnienie dynamiki wzrostu rynku pracy. Co ciekawe jednak p艂ace rosn膮, co podtrzymuje presj臋 inflacyjn膮 w gospodarce. 殴r贸d艂o: xStation聽

Traderzy wracaj膮 do niemal pe艂nego wyceniania dw贸ch obni偶ek st贸p procentowych Rezerwy Federalnej do ko艅ca 2025 roku. 殴r贸d艂o: Bloomberg Financial LP

EURUSD interwa艂 H1

S艂abe dane NFP za lipiec, a przede wszystkim mocna rewizja w d贸艂 za czerwcowy miesi膮c doprowadzi艂 do wymazania praktycznie ca艂ego ruchu spadkowego na EURUSD po decyzji Fed w 艣rod臋.

殴r贸d艂o: xStation聽