⌚EURUSD ogranicza wzrosty przed Fed

Fed opublikuje również najnowsze projekcje makroekonomiczne, które mogą mieć większy wpływ na rynek niż sama decyzja

Fed obniży stopy

Ekonomiści oraz uczestnicy rynku są zgodni, że Fed zdecyduje się dzisiaj na cięcie stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Ma to być trzecie z rzędu cięcie stóp procentowych, co ma obniżyć główną stopę do zakresu 3,5-3,75%. Spora pewność, co do dzisiejszego cięcia jest już obecna od dłuższego czasu, choć w trakcie październikowego posiedzenia Jerome Powell wspomniał, że istnieje spora różnica w zdaniach pomiędzy członkami FOMC, co również było związane z brakiem dostępności do danych. Pomimo tego, że zawieszenie prac rządu w USA zakończyło się w pierwszej części listopada, to kluczowe dane takie jak NFP, CPI oraz PKB poznamy dopiero w drugiej połowie grudnia.

Niemniej inne dostępne dane o mieszanym wydźwięku dają podstawę do tego, aby Fed dokonał kolejnej obniżki stóp procentowych. Kluczowe będzie jednak to, czy Fed zmieni wydźwięk dotyczący kolejnych ruchów.

Kolejną ważną rzeczą jest również sam stosunek głosów. Podczas ostatniego posiedzenia mieliśmy dwa odmienne głosy, czyli Schmidta głosującego za utrzymaniem stóp procentowych oraz Mirana, który chciał obniżenia stóp procentowych o 50 punktów bazowych. Niektórzy obserwatorzy rynku wskazują na to, że może pojawić się więcej głosów za utrzymaniem, co teoretycznie mogłoby być odebrane pozytywnie przez dolara. Z drugiej strony warto mieć na uwadze oczekiwania na przyszłość oraz zmiany, które będą miały miejsce w Fed w przyszłym roku. Miran wskazał, że zamierza głosować za obniżką o 25 punktów bazowych, aby sprzyjać większości, co może sugerować, że faktycznie może pojawić się więcej głosujących za utrzymaniem.

Fed ma obniżyć stopy procentowe, ale warto zauważyć, że rentowności 10 letnich obligacji pozostają na dosyć podwyższonym poziomie. Różnica między 10 i 2 letnimi obligacjami pozostaje stabilna niemal przez cały 2025 rok. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Oczekiwania na przyszłość

Na ten moment konsensus Fed wskazuje jedynie na jedną obniżkę stóp procentowych oraz rynek wskazuje na dwie obniżki. Sam wykres kropkowy pokazuje ogromny rozstrzał oczekiwań na 2026 oraz 2027 rok. Najprawdopodobniej najnowsze prognozy powinny być nieco bardziej spójne i otworzyć drogę do większej ilości obniżek w przyszłym roku niż jedna. Bloomberg Economics wskazuje na to, że stopy mogą być obniżone nawet o 100 punktów bazowych w przyszłym roku, co mogłoby być możliwe wraz z wyborem nowego bardziej gołębiego szefa Fed. Kolejna obniżka jest wyceniana na kwiecień lub czerwiec przyszłego roku, ale jeśli dane okażą się słabe, istnieje szansa, że obniżka pojawi się w marcu, a być może nawet w styczniu, co byłoby absolutnym ciosem dla dolara w dalszym terminie.

Oczekiwania członków FOMC na przyszłe lata nie są zbyt spójne. Niemniej, jeśli mediana dla stóp procentowych zostanie obniżona, może to działać na niekorzyść dla dolara. Utrzymanie ich bez zmian da pretekst do przedłużenia obecnej korekty spadkowej na EURUSD. Źródło: Bloomberg Finance LP

Projekcje makroekonomiczne

Oczekuje się na obniżenie projekcji inflacyjnej na 2025 rok. Inflacja PCE Core ma zostać obniżona do 2,9% z poziomu 3,1%. Ma to ograniczone znaczenie dla dzisiejszej decyzji, ale pokazuje nieco mniejszą presję inflacyjną niż początkowo oczekiwaną

Rynek oczekuje utrzymania prognozy PCE Core dla 2026 i 2027 bez zmian, odpowiednio na poziomie 2,6% oraz 2,1%

Prognoza dla stopy bezrobocia ma zostać minimalnie podniesiona na 2026 rok do 4,5%. Jeśli rynek pracy faktycznie będzie ulegał pogorszeniu, Fed może zdecydować się na więcej obniżek stóp procentowych w przyszłym roku. Prognozy dla bezrobocia mogą być kluczowe dla perspektyw stóp procentowych

Oczekuje się podniesienia prognoz dla PKB, do 1,8% na 2025 rok oraz do 2,0% na 2026 rok

Bloomberg Economics nie oczekuje zmian mediany dla oczekiwań na stopy procentowe, wskazując na jedno cięcie na 2026 rok oraz na jedno cięcie na 2027 rok

Brak podwyższenia prognoz inflacyjnych może działać na niekorzyść dolara w dłuższym terminie. Ważne będą również projekcje dotyczące stopy bezrobocia. Ich podwyżka na przyszły rok może oznaczać dalsze pogorszenie i tak słabej sytuacji na rynku pracy. Źródło: Fed

Co powie Powell?

Rynek będzie patrzył na oświadczenie oraz prognozy makroekonomiczne. Niemniej ogromna uwaga będzie skupiona na Powellu. Na rynku mówi się o mieszanych perspektywach gospodarczych prezentowanych przez Beżową Księgę, na co może zwrócić uwagę Jerome Powell. To samo ma tyczyć się również raportu ADP, który pokazał na spadek zatrudnienia. Warto również zwrócić uwagę na jego słowa dotyczące inflacji. Jeśli nie będzie mówił o wysokim ryzyku, może to być odebrane gołębio przez rynek.

Jak zareaguje rynek?

Dolar amerykański wyraźnie stracił na wartości w ostatnim tygodniu listopada oraz na początku grudnia, wobec zwiększającej się pewności dotyczącej decyzji Fed oraz wskazania, że nowym szefem Fed miałby zostać Kevin Hassett, doradca ekonomiczny Donalda Trumpa oraz zwolennik niskich stóp procentowych. Kluczowym czynnikiem w rozgrywkach dotyczących stóp procentowych w przyszłym roku będzie również to, czy Powell zrezygnuje ze swojej dalszej kadencji jako członek Zarządu Fed.

Dolar nieco zyskał na wartości w kilku ostatnich sesjach i nawet jastrzębie oczekiwania dotyczące EBC nie były w stanie doprowadzić do większego ożywienia na euro. Wobec tego, jeśli faktycznie pojawiłoby się więcej głosów za utrzymaniem, a mediana na wysokość stóp procentowych nie zmieni się na przyszły rok, dolar może nieco umocnić się do euro, a para EURUSD przetestować nawet okolice 1,1600. W dłuższym terminie oczekuje się jednak bardziej gołębiej presji w Fed, co może mieć związek z potencjalnie słabszymi danymi. Wtedy EURUSD w przyszłym roku ma szanse kierować się nawet do poziomu 1,20. Niemniej, jeśli dzisiaj Powell byłby wyraźnie gołębi podczas wystąpienia, może to doprowadzić do próby przetestowania ostatnich lokalnych szczytów z 4 grudnia przy 1,1680.

EURUSD oddaje część wzrostów w ostatnich dniach. Rentowności amerykańskich obligacji sugerują w tym momencie nieco mocniejszego dolara, ale jednocześnie warto pamiętać, że Fed powinien jednak dzisiaj stopy obniżyć. Rentowności znajdują się nieco poniżej 4,2%, natomiast oczekiwania, co do długoterminowej stopy Fed wskazują na poziom 3,0%, co powinno jednak dosyć sporo obniżyć rentowności w dłuższym terminie, a tym samym powinniśmy obserwować wzrost cen obligacji. Jeśli Fed zacznie realizować scenariusz schodzenia stóp do oczekiwanej długoterminowej stopy, rentowności również powinny zaliczyć spadek z obecnych poziomów. Źródło: xStation5







