📣EURUSD poniżej 1,18 przed NFP

O 14:30 poznamy kluczowe dane z ameryka艅skiego rynku pracy, tu偶 przed 艢wi臋tem Niepodleg艂o艣ci w pi膮tek

Niestandardowo dane z ameryka艅skiego rynku pracy poznamy dzisiaj, czyli w czwartek, co jest zwi膮zane z jutrzejszymi obchodami Dnia Niepodleg艂o艣ci w USA. Dzisiaj poznamy jeszcze wiele danych z USA, a opr贸cz tego sesja ameryka艅ska ko艅czy si臋 nieco wcze艣niej. Po wczorajszym negatywnym zaskoczeniu danymi ADP inwestorzy mog膮 zadawa膰 sobie pytanie, czy przy negatywnym odczycie NFP jest szansa na obni偶k臋 st贸p procentowych podczas lipcowego posiedzenia?聽

Czego oczekuje rynek?

Konsensus rynkowy przewiduje wzrost zatrudnienia o 110 tysi臋cy miejsc pracy w czerwcu, co stanowi spadek z 139 000 w maju. Stopa bezrobocia ma wzrosn膮膰 do 4,3% z 4,2%, co by艂oby najwy偶szym poziomem od pa藕dziernika 2021 roku. Bloomberg Economics prognozuje nieco wy偶szy wzrost na poziomie 120 000, ale ostrzega, 偶e dane mog膮 by膰 zawy偶one przez r贸偶ne dostosowania, 艣rednio o 80 000 miejsc pracy miesi臋cznie. Wskazuje si臋 r贸wnie偶 na ryzyko wzrostu stopy bezrobocia do poziomu 4,4%

Prognozy:

NFP: 110-120 tys. (konsensus vs Bloomberg Economics)

Stopa bezrobocia: 4,3% (vs 4,2% poprzednio)

艢rednie zarobki godzinowe: +0,3% m/m (vs +0,4% poprzednio)

P艂ace w uj臋ciu rocznym: 3,9% r/r (vs聽 3,9% r/r poprzednio)

Je艣li wska藕nik NFIB mia艂by faktycznie by膰 wska藕nikiem wyprzedzaj膮cym, to zmiana zatrudnienia NFP powinna w ko艅cu zareagowa膰 i pokaza膰 s艂abszy odczyt. 殴r贸d艂o: Bloomberg Finance LP, XTB

Subindeks zatrudnienia ISM przemys艂owego wypad艂 w ostatnim czasie na ekstremalnie niskim poziomie 45 punkt贸w, co oznacza perspektyw臋 zwolnie艅 w sektorze. 殴r贸d艂o: Bloomberg Finance LP, XTB

Sygna艂y ostrzegawcze z rynku pracy

Szereg wska藕nik贸w sugeruje os艂abienie rynku pracy. Dane ADP pokaza艂y spadek o 33 000 miejsc pracy w sektorze prywatnym - pierwszy ujemny odczyt od marca 2023 roku. Rosn膮 tak偶e tygodniowe wnioski o zasi艂ek dla bezrobotnych, a subindeksy ISM dla rynku pracy od d艂u偶szego czasu wypada艂y s艂abo, przede wszystkim z sektora przemys艂owego. Dane z Bloomberg Economics sugeruj膮, 偶e rzeczywisty wzrost zatrudnienia mo偶e wynosi膰 zaledwie oko艂o 40 000 miejsc pracy, gdy odejmie si臋 dostosowania z modelu "birth-death" Biura Statystyk Pracy. Jednocze艣nie jednak ostatni odczyt JOLTS by艂 mocniejszy od oczekiwa艅 na poziomie ponad 7,7 mln przy poprzednim odczycie na poziomie niemal 7,4 mln. Mo偶e to jednak by膰 jednak sezonowe odbicie.聽

Wolne wakaty zacz臋艂y w ostatnim czasie odbija膰, co pokazuje, 偶e rynek pracy nie sch艂adza si臋 ju偶 bardziej. 殴r贸d艂o: Bloomberg Finance LP, XTB

Ujemny odczyt ADP jest silnym sygna艂em ostrzegawczym, cho膰 oczywi艣cie warto zauwa偶y膰, 偶e raport NFP w wi臋kszo艣ci ostatnich przypadk贸w wypada艂 lepiej ni偶 ADP. 殴r贸d艂o: Bloomberg Finance LP, XT

Stanowisko Fed i prawdopodobie艅stwo ci臋cia w lipcu

Jerome Powell nie wykluczy艂 obni偶ki st贸p w lipcu podczas swoich ostatnich wypowiedzi, stwierdzaj膮c "nie mog臋 powiedzie膰", ale podkre艣laj膮c, 偶e decyzja b臋dzie zale偶e膰 od danych ekonomicznych. Rynki obecnie wyceniaj膮 oko艂o 25% prawdopodobie艅stwo na obni偶k臋 na posiedzeniu Fed na koniec lipca. Dw贸ch cz艂onk贸w Fed - Christopher Waller i Michelle Bowman - wypowiedzia艂o si臋 za mo偶liwo艣ci膮 ci臋cia ju偶 w lipcu, pod warunkiem 偶e presja inflacyjna pozostanie ograniczona. Co ciekawe, s膮 oni r贸wnie偶 postrzegani przez rynek jako potencjalni kandydaci na szefa Fed, po odej艣ciu Powella w maju przysz艂ego roku.聽

Prawdopodobie艅stwo ci臋cia w lipcu wzros艂o dosy膰 wyra藕nie do 25% w por贸wnaniu do ok. 15% w po艂owie czerwca. 殴r贸d艂o: Bloomberg Finance LP

Co musi si臋 zdarzy膰, aby dosz艂o do obni偶ki?

Presja na Jerome Powella ze strony Trumpa ro艣nie praktycznie z dnia na dzie艅. Zdaniem Trumpa stopy procentowe w USA powinny znajdowa膰 si臋 obecnie w okolicy 1,0%. Bank centralny pozostaje jednak niezale偶ny, ale jednocze艣nie, je艣li dane b臋d膮 si臋 pogarsza艂y, a Fed nie dokona obni偶ki, scenariusz szybszego og艂oszenia nast臋pny Powella stanie si臋 bardzo prawdopodobny. Kluczem do obni偶ki w lipcu mog膮 by膰 bardzo s艂abe dane. Je艣li raport ADP zosta艂by potwierdzony przez raport NFP w postaci faktycznego spadku zatrudnienia, by艂by to mocny fundament pod obni偶k臋 na koniec tego miesi膮ca. Kolejnym wa偶nym punktem by艂by wzrost stopy bezrobocia do poziomu 4,4%. Sam Fed zmieni艂 ostatnio projekcj臋, wskazuj膮c, 偶e stopa bezrobocia si臋gnie w tym roku 4,5%.聽

Wnioski o zasi艂ek dla bezrobotnych pozostaj膮 na podwy偶szonym poziomie, ale dopiero wzrost powy偶ej 300 tysi臋cy by艂by silnym sygna艂em ostrzegawczym. 殴r贸d艂o: Bloomberg Finance LP, XTB

Co z EURUSD?聽

Para EURUSD wzros艂a bardzo mocno w ostatnich miesi膮c, przyspieszaj膮c wzrosty na koniec czerwca. Obecnie testowane s膮 najwy偶sze poziomy od 2021 roku. Pod wzgl臋dem wzrosty obecna fala zaczyna przypomina膰 zakres ruchu z 2020 roku. Wtedy jednak w du偶ej mierze wzrost motywowany by艂 popytem na euro, a obecnie wzrosty powi膮zane s膮 g艂贸wnie ze s艂abo艣ci膮 dolara. Je艣li dzisiejsze dane pokaza艂yby, 偶e faktycznie mo偶na zacz膮膰 obawia膰 si臋 o stan ameryka艅skiej gospodarki, wtedy potencja艂 na kontynuacj臋 dalszego wzrostu s膮 dosy膰 spore. Obecnie wskazuje si臋, 偶e granic膮 dopuszczaln膮 dla EURUSD ze strony EBC jest poziom 1,20. Wi臋ksze umocnienie euro mo偶e prowadzi膰 do deflacji. Niemniej, je艣li dzisiejsze dane okaza艂yby si臋 by膰 solidne, z odczytem z zakresu 110-150 tys., wtedy szanse na obni偶k臋 zostan膮 zniwelowane, i na parze mo偶e pojawi膰 si臋 wi臋ksza korekta.聽

