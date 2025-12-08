Podsumowanie dnia: Oczekiwania jastrzębiej narracji Fed spychają indeksy w czerwień, dolar odbija (08.12.2025)

-
Pomimo stabilnego otwarcia, indeksy w USA przeszły do defensywny w oczekiwaniu na jutrzejszy start ostatniego w tym roku FOMC. Najwięcej traci DJIA (US30: -0.6%), gdzie wiele defensywnych spółek pozostaje obciążona relatywnie dobrymi wynikami spółek technologicznych. Nasdaq (US100) i S&P 500 (US500) tracą ok. 0,4%.
-
Departament Handlu USA ma wkrótce pozwolić na eksport układu H200 firmy Nvidia do Chin, poinformował portal Semafor, powołując się na osobę bliską sprawie (źródło: Reuters). Akcje Nvidii zyskują ok. 2.5%.
-
Według nowej ankiety Fed z Nowego Jorku Amerykanie oczekują skoku kosztów leczenia o ok. 10,1%, najwięcej od dekady. Rosnące koszty kluczowych usług (m.in. w obliczu wygaszania federalnych subsydiów) obciążają gospodarstwa pomimo spadku inflacji, co może w dłuższym terminie przełożyć się słabszy popyt wewnętrzny.
-
Paramount Skydance złożył kontrofertę przejęcia Warner Bros. Discovery za kwotę 108,4 mld USD, przebijając wcześniejszą propozycję Netflixa opiewającą na 72 mld USD. Kursy WBD i Paramount wzrosły (kolejno: 3,5% i 8%), Netflix traci ok. 4%. Do złożenia w pełni sfinansowanej i uproszczonej oferty skłoniło Paramount podkreślane nawet przez prezydenta USA ryzyka antymonopolowe fuzji Netflixa i WBD.
-
Kontrakty na indeksy w Europie zakończyły sesję na czerwono. Najwięcej stracił brytyjski UK100 (-0,3%), zaraz po nim hiszpański SPA35 (-0,2%). Niemiecki DAX (DE40) oraz francuski CAC40 (FRA40) handlują ok. 0,05% niżej.
-
Indeks dolara odbija 0,1% pomimo kontynuacji spadków na początku sesji, wsparty oczekiwaniami jastrzębiej narracji Fed po dostarczeniu ostatniej w 2025 roku obniżki stóp proc. Szerokie zyski odnotowuje również euro, wsparte wyższym od oczekiwań odczytem indeksu nastroju Sentix (-6.2 vs prognoza -7). Najsłabszymi walutami są natomiast bezpieczne przystanie, tj. Jen (USDJPY: +0,3%) oraz frank (EURCHF: +0,3%). EURUSD na płasko przy 1,164.
-
Ropa brent i WTI tracą ponad 2%, przerywając 3-dniową serię wzrostów w reakcji na większą pewność planowanych wzrostów podaży po stronie OPEC+ oraz brak obaw o sankcje wobec Rosji.
-
Złota cofa się ok. 0,3% do 4192 USD za uncję, natomiast srebro traci 0,6% do 58 USD za uncję.
-
Kryptowaluty zaczynają tydzień z dużą dozą optymizmu. Bitcoin dodaje skromne 0,75%, wracając powyżej 90 000 USD, Ethereum zyskuje 2,8% do 3123 USD.
