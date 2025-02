EURUSD powyżej 1,04 przed APD❗️

O 14:15 poznamy ważne dane z amerykańskiego rynku pracy, które będą wytycznymi dla piątkowego raportu rządowego 🔎

Czego oczekuje rynek?

Dane ADP dot. zmiany zatrudnienia w sektorze prywatnym zostaną opublikowane o 14:15. Raport jest drugim obok NFP najważniejszym miernikiem kondycji amerykańskiego rynku pracy oraz punktem odniesienia dla inwestorów szukających perspektyw dla koniunktury gospodarczej US. Zmiana zatrudnienia jest również bacznie obserwowana przez Rezerwę Federalną, która ostatnio zacieśniła politykę monetarną w obawie przed powrotem presji inflacyjnej.

Rynki spodziewają się wyraźnego odbicia zmiany zatrudnienia wg ADP, oczekując wzrostu w styczniu 2025 o 150 tys., względem 122 tys. w grudniu 2024.

Rozkład prognoz dla dzisiejszego raportu. Widać, że ekonomiści oczekują odczytów 150 i powyżej. Najniższa prognoza zakłada odczyt na poziomie 100 tys. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

ADP rozgrzewką przed NFP

Główna wartość danych ADP leży dla inwestorów w ich skorelowaniu z raportem NFP. Do anomalii doszło w listopadzie, kiedy to zatrudnienie wg NFP wyraźnie spadło, podczas gdy raport ADP odnotował skok. Niemniej, po mocnych danych za grudzień ekonomiści spodziewają się podtrzymania ekspansji przez amerykański rynek pracy.

W ostatnim czasie obserwujemy większą korelację między danymi ADP oraz NFP. Z drugiej strony w grudniu obserwowaliśmy potężną różnicę. Warto również wspomnieć, że w najbliższy piątek poznamy rewizję stanu zatrudnienia na marzec 2024 roku, co potencjalnie może zmienić odczyty NFP z poprzednich miesięcy. Źródło: Bloomberg Finance LP, Dział Analiz XTB.

Liczba zatrudnionych w USA wg raportu NFP dotarła do trendu z lat 2010-2020. Jednocześnie jednak obserwujemy powrót do spadków w ilości otwartych wakatów (raport JOTLS). To oznacza, że wzrost zatrudnienia powinien spowolnić w kolejnych miesiącach. Źródło: Bloomberg Finance LP, Dział Analiz XTB

Jak zareaguje EURUSD?

EURUSD nadrobił większość strat po tym jak zapowiedź nałożenia potencjalnych ceł na UE zbiła kurs w okolice 1,022. Aktualnie para walutowa handluje na poziomie 1,0412, zaraz pod testowaną ostatnio strefą oporu (1,0432 - 1,0451). Na rynku wciąż kumulują się oczekiwania parytetu eurodolara w związku z obawami o materializację gróźb celnych oraz dywergencji polityki monetarnej banków centralnych w USA i UE.

Źródło: xStation5