Komentarz giełdowy: Temat ceł nie porusza inwestorów, ale grozi spółkom

Europejskie indeksy pozostają dziś w lekkim zawieszeniu. Najlepszy sentyment widać na niemieckim rynku, gdzie DAX zyskuje lekko ponad 0,5%. Nieco słabiej radzi sobie FTSE 100 oraz CAC40, gdzie wzrosty sięgają ok. 0,4%. Spadki notuje za to szwajcarski indeks SMI, który traci prawie 0,2%.

Na tle Starego Kontynentu nie wyróżnia się mocno polski rynek. Główny indeks WIG zyskuje dziś 0,5%, a indeks blue chipów WIG20 rośnie prawie aż o 0,9%. Wzrosty warszawskiego parkietu wspierają dziś przede wszystkim banki, których subindeks WIG-Banki wzrósł dziś o ok. 1%. Tym samym zbliżył się do poziomu 17 000 pkt, który od lutego pozostaje silnym oporem. Notowania już pięciokrotnie odbiły się od tych poziomów, wchodząc w korekty.

Amerykańska giełda pozostaje spokojna, a na indeksach nie widzimy wyraźnych ruchów. Inwestorzy pozostają w oczekiwaniu na kolejne informacje w kwestii nowych umów handlowych między USA a kolejnymi krajami. Na razie najważniejszą informacją pozostaje niedzielna decyzja Trumpa, w której prezydent zdecydował się przesunąć deadline umów celnych do 1 sierpnia. Decyzja ta podtrzymuje scenariusz rynku zakładający wykorzystanie przez prezydenta mechanizmu ceł jako narzędzia negocjacyjnego.

Choć z perspektywy inwestorów coraz bardziej umacnia się ruch o przekonaniu odnośnie wycofywania się Trumpa z decyzji mogących mocno wpłynąć na wyniki spółek, warto pamiętać, że firmy często nie mogą sobie pozwolić na ryzyko w takich sytuacjach. Stąd część spółek najprawdopodobniej było zmuszonych dostosować swój łańcuch dostaw do ewentualnego pogorszenia się relacji handlowych z kolejnymi krajami. W takim wypadku może się to odbić na wynikach za kolejny kwartał, co w obliczu wahań indeksów amerykańskich w okolicach historycznych rekordów i już powoli rozpoczynającego się sezonu wyników zapowiada ciężki kawałek chleba dla amerykańskich spółek.

Tymoteusz Turski

Analityk Rynku Akcji XTB