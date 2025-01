EURUSD spada poniżej 1,02 📉

Euro pog艂臋bia spadki o 0,46%, spadaj膮c poni偶ej krytycznego poziomu 1,02. Rynki dramatycznie zmieni艂y oczekiwania dotycz膮ce polityki pieni臋偶nej mi臋dzy Rezerw膮 Federaln膮 a Europejskim Bankiem Centralnym. Spadek nasili艂 si臋 po pi膮tkowym mocnym raporcie o zatrudnieniu w USA, kt贸ry zmusi艂 inwestor贸w do zmniejszenia zak艂ad贸w na obni偶k臋 st贸p procentowych Fed, podczas gdy EBC pozostaje na dobrej drodze do wielokrotnych ci臋膰 w 2025 r.

Najwa偶niejsze wydarzenia:

Euro na poziomie 1,017, najni偶szym od listopada 2023 r.

Goldman Sachs prognozuje, 偶e euro spadnie do 0,97 w ci膮gu sze艣ciu miesi臋cy.

Rynki wyceniaj膮 obecnie mniej ni偶 30 pb ci臋膰 st贸p Fed w 2025 r.

Oczekuje si臋, 偶e EBC obni偶y stopy trzy razy w tym roku

Indeks dolara osi膮ga dwuletnie maksimum przy wzro艣cie rentowno艣ci obligacji skarbowych

Si艂a ameryka艅skiej gospodarki utrzymuje si臋聽

Pi膮tkowe dane o zatrudnieniu w USA, kt贸re pokaza艂y 256 000 nowych miejsc pracy w grudniu, zasadniczo zmieni艂y oczekiwania rynku. Bank of America nie przewiduje obecnie obni偶ek st贸p procentowych Fed w 2025 r. i ostrzega przed potencjalnymi podwy偶kami, je艣li inflacja pozostanie stabilna. Odporna gospodarka ameryka艅ska stoi w wyra藕nym kontra艣cie ze s艂abo艣ci膮 Europy, a wska藕nik PMI dla przemys艂u spad艂 w grudniu do 45,1.

Dolarowa hossa na Wall Street聽

Goldman Sachs podni贸s艂 swoje prognozy dla dolara po raz drugi w ci膮gu dw贸ch miesi臋cy, powo艂uj膮c si臋 na silny wzrost gospodarczy w USA i planowane przez Trumpa c艂a, kt贸re mog膮 zwi臋kszy膰 inflacj臋. 鈥濷czekujemy, 偶e dolar wzro艣nie o oko艂o 5% w nadchodz膮cym roku鈥 - zauwa偶y艂 strateg Kamakshya Trivedi, dodaj膮c, 偶e ryzyko pozostaje przechylone w kierunku wi臋kszej si艂y dolara.

Wp艂yw na rynek聽

Rozbie偶ne perspektywy polityki pieni臋偶nej spowodowa艂y wzrost rentowno艣ci 10-letnich ameryka艅skich obligacji skarbowych do 4,80%, podczas gdy indeks dolara wzr贸s艂 do dwuletnich maksim贸w. Europa stoi w obliczu dodatkowych przeciwno艣ci zwi膮zanych z potencjalnymi taryfami Trumpa, bior膮c pod uwag臋 jej znaczn膮 ekspozycj臋 eksportow膮 na rynek ameryka艅ski w sektorach motoryzacyjnym, chemicznym i d贸br luksusowych.

Zak艂adane ci臋cia st贸p procentowych w USA. 殴r贸d艂o: Bloomberg

Uwaga przenosi si臋 teraz na 艣rodowe dane o CPI w USA w celu uzyskania dalszych wskaz贸wek na temat 艣cie偶ki polityki Fed, podczas gdy rynki obserwuj膮, czy euro mo偶e utrzyma膰 wsparcie na parytecie - poziomie ostatnio prze艂amanym podczas kryzysu energetycznego w 2022 roku. Poniewa偶 EBC wydaje si臋 by膰 zdecydowany na z艂agodzenie polityki, podczas gdy Fed trzyma si臋 mocno, stratedzy walutowi coraz cz臋艣ciej ostrzegaj膮 przed dalszym os艂abieniem euro.

Zak艂adane obni偶ki st贸p procentowych w strefie euro. 殴r贸d艂o: Bloomberg

EURUSD (interwa艂 D1)

EURUSD spad艂 poni偶ej poziomu 1,02, wyznaczaj膮c najni偶szy punkt od listopada 2022 roku. Kolejny istotny poziom wsparcia znajduje si臋 na 1,00845, co odpowiada szczytowi z ko艅ca pa藕dziernika 2022 roku. RSI zbli偶a si臋 do strefy wyprzedania, co historycznie sygnalizowa艂o potencja艂 odbicia; warto jednak zauwa偶y膰, 偶e pod koniec 2022 r. RSI spad艂 do 22, zanim nast膮pi艂o o偶ywienie. Tymczasem MACD kontynuuje dywergencj臋 w d贸艂, wzmacniaj膮c nied藕wiedzie momentum.

聽

殴r贸d艂o: xStation