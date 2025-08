Kalendarz ekonomiczny/spółkowy: Inflacja w Szwajcarii/zamówienia w USA; wyniki Berkshire Hathaway oraz Palantir Technologies (04.08.2025)

Kontrakty futures zyskują przed otwarciem sesji kasowej w Europie

Uwaga inwestorów zwróci się w kierunku danych CPI ze Szwajcarii oraz zamówień na dobra trwałe w USA

Początek poniedziałkowej sesji na giełdach zapowiada się relatywnie spokojnie. Kontrakty futures w Europie oraz USA zyskują na wartości, po tym jak w piątek notowały pokaźne spadki. Kontrakt EU50 zyskuje obecnie 0,45%, a US500 0,38%. Kalendarz makro na dzisiejszą sesję skupi się na danych CPI ze Szwajcarii oraz zamówieniach na dobra trwałe z USA.

Inwestorzy zwrócą uwagę również na liczne publikacje wyników kwartalnych spółek. W tę sobotę swoje wyniki przedstawiło Berkshire Hathaway Inc. Warrena Buffeta, a dzisiaj będzie to MercadoLibre Inc, Palantir Technologies Inc oraz Hims & Hers Health Inc.

Szczegółowy kalendarz makro oraz spółkowy (źródło xStation, opracowanie własne):