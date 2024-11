EURUSD traci 0.4%💵Ny Fed: Oczekiwania inflacyjne w dół, sentyment konsumentów w górę

3-letnia inflacja konsumencka New York Fed zosta艂a obni偶ona do 2,5% w pa藕dzierniku z 2,7%, a 5-letnia do 2,8% z 2,9%. Pomimo ni偶szych oczekiwa艅 inflacyjnych, raport wydaje si臋 by膰 鈥瀊yczy鈥 dla warunk贸w gospodarczych w USA, co jest 鈥瀢spieraj膮ce鈥 dla USD; nastroje konsument贸w poprawiaj膮 si臋.

W pa藕dzierniku ameryka艅skie gospodarstwa domowe postrzega艂y inflacj臋 na poziomie 2,9% w ci膮gu nast臋pnego roku, co stanowi najni偶sz膮 roczn膮 prognoz臋 od 4 lat.

Konsumenci w pa藕dzierniku dostrzegli najni偶sze prawdopodobie艅stwo wzrostu stopy bezrobocia w USA w ci膮gu najbli偶szego roku od lutego 2022 r.

Konsumenci w pa藕dzierniku dostrzegli mniejsze prawdopodobie艅stwo utraty obecnej pracy i lepsze perspektywy znalezienia nowej pracy w przypadku utraty obecnej.

Konsumenci w pa藕dzierniku odnotowali ni偶sze prawdopodobie艅stwo braku minimalnej sp艂aty zad艂u偶enia po raz pierwszy od 5 miesi臋cy.

