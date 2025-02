EURUSD traci przed NFP ✂️

O 14:30 zostanie opublikowany raport z rynku pracy w USA; oczekiwane są mocne rewizje w dół za 2024 rok 📌

Zmiana zatrudnienia : konsensus rynkowy wynosi +173 tys.; konsensus Bloomberga zakłada większy wzrost do +215 tys. (wobec +256 tys. w grudniu)

: konsensus rynkowy wynosi +173 tys.; konsensus Bloomberga zakłada większy wzrost do +215 tys. (wobec +256 tys. w grudniu) Rewizje za 2024 rok : zatrudnienie w 2024 r. prawdopodobnie zostanie zrewidowane w dół o ponad 900 tys.

: zatrudnienie w 2024 r. prawdopodobnie zostanie zrewidowane w dół o ponad 900 tys. Wzrost siły roboczej : skorygowany w górę o prawie 2 miliony z powodu aktualizacji liczby populacji.

: skorygowany w górę o prawie 2 miliony z powodu aktualizacji liczby populacji. Stopa bezrobocia: oczekiwana na poziomie 4,16% (wobec 4,09% wcześniej).

Przegląd raportu o zatrudnieniu

Oczekuje się, że styczniowy raport o zatrudnieniu pokaże dalszą siłę na rynku pracy. Głównym tematem mogą okazać się znaczące korekty danych za poprzedni rok. Biuro Statystyki Pracy (BLS) może obniżyć szacunki zatrudnienia (NFP) za 2024 o ponad 900 tys. miejsc pracy. Jednocześnie aktualizacje populacji USA mogą zwiększyć szacunki dotyczące siły roboczej (labor force) o prawie 2 miliony - najnowszy rocznik szacunków populacji BLS podniósł liczbę populacji o około 3,6 mln w porównaniu z poprzednim rokiem.

Źródło: XTBResearch

Konsensus rynkowy dla zmiany zatrudnienia wynosi obecnie +173 tys. Jednak biorąc pod uwagę pozytywne zaskoczenie raportem ADP w środę (+183 tys. wobec oczekiwań 150 tys.), można oczekiwać podobnego trendu w przypadku publikacji raportu NFP. Ten sam kierunek zdaje się potwierdzać konsensus Bloomberga, który zakłada znacznie wyższą zmianę na poziomie +215 tys.

Wpływ na bezrobocie i płace

Oczekuje się, że przy większej sile roboczej stopa bezrobocia nieznacznie wzrośnie do 4,16% (z 4,09%). Aktywność zawodowa może wzrosnąć do 62,6% z 62,5%.

Źródło: XTBResearch

Wzrost płac, kluczowy składnik inflacji, prawdopodobnie pozostanie umiarkowanie wysoko. Konsensus rynkowy zakłada spadek do 3,8% r/r wobec 3,9% r/r w grudniu. Przy większej liczbie dostępnych pracowników, firmy mogą mieć mniejszą presję na podwyżki płac, pozytywnie wpływając na mniejszą dynamikę inflacji. Jeśli wzrost płac ulegnie spowolnieniu, będzie to dodatkowo wspierać argumenty Rezerwy Federalnej za obniżkami stóp procentowych. Z kolei, jeśli płace pozostaną stabilne lub przyspieszą, może to podważyć obecną narrację o dezinflacji i opóźnić złagodzenie polityki pieniężnej.

Źródło: XTBResearch

Implikacje rynkowe

Reakcja rynku akcji : raport może być pozytywnie postrzegany przez Fed, wspierając oczekiwania na obniżki stóp procentowych w dalszej części 2025 roku. Założeniem takiej reakcji jest zatrudnienie na solidnym poziomie przy jednoczesnych rewizjach w dół za 2024 roku oraz niższej presji inflacyjnej ze strony płac.

Rynek obligacji : rentowności obligacji skarbowych mogą utrzymać trend spadkowy pod warunkiem raportu wspierającego mniejszą presję inflacyjną oraz gołębie perspektywy dla Fed.

Indeks dolara: słabszy niż oczekiwano raport o zatrudnieniu może wywrzeć presję na USD, faworyzując ryzykowne aktywa.

Przed publikacją danych na rynku obserwujemy nieco mniejszy apetyt na ryzykowne aktywa oraz lekkie wzrost wartości dolara. EURUSD traci w momencie publikacji 0,08%. Źródło: xStation 5