EURUSD w cieniu polityki EBC i FED🏛️

Strefa euro i Stany Zjednoczone wykazuj─ů kontrastuj─ůce wska┼║niki ekonomiczne, przy czym EBC inicjuje obni┼╝ki st├│p procentowych, podczas gdy oczekiwania rynku wskazuj─ů na potencjalnie szybsze i wi─Öksze obni┼╝ki ze strony Fed. Ta rozbie┼╝no┼Ť─ç w perspektywach polityki pieni─Ö┼╝nej mo┼╝e znacz─ůco wp┼éyn─ů─ç na par─Ö EUR/USD w nadchodz─ůcych miesi─ůcach.

Europejski Bank Centralny (EBC) obni┼╝y┼é swoje kluczowe stopy procentowe o 25 punkt├│w bazowych, a stopa depozytowa wynosi obecnie 3,50%. Decyzja ta zapad┼éa, gdy indeks cen konsumpcyjnych (CPI) strefy euro wzr├│s┼é o 2,2% rok do roku w sierpniu, zbli┼╝aj─ůc si─Ö do celu EBC wynosz─ůcego 2%. Tymczasem indeks cen konsumpcyjnych w USA wzr├│s┼é o 0,3% w uj─Öciu miesi─Öcznym w sierpniu, przekraczaj─ůc oczekiwany wzrost o 0,2%. Liczby te podkre┼Ťlaj─ů kontrastuj─ůce warunki gospodarcze w obu regionach, przy czym Europa koncentruje si─Ö na stymulowaniu wzrostu, podczas gdy Stany Zjednoczone nadal zwalczaj─ů presj─Ö inflacyjn─ů.

Kluczowym czynnikiem w decyzji EBC by┼éa utrzymuj─ůca si─Ö s┼éabo┼Ť─ç wzrostu gospodarczego w strefie euro. PKB regionu wzros┼éo zaledwie o 0,2% w drugim kwartale 2024 r., po korekcie w d├│┼é z pierwotnego szacunku na poziomie 0,3%. Niemcy, najwi─Öksza gospodarka w bloku, skurczy┼éy si─Ö o 0,1%. Z kolei gospodarka USA wykaza┼éa si─Ö wi─Öksz─ů odporno┼Ťci─ů, a rynek pracy pozosta┼é napi─Öty, a wydatki konsument├│w silne, pomimo agresywnych podwy┼╝ek st├│p procentowych przez Fed w ci─ůgu ostatniego roku.

Rynek przewiduje szybsze obni┼╝ki st├│p procentowych przez Fed, potencjalnie zwi─Ökszaj─ůc kurs EUR/USD

Chocia┼╝ EBC rozpocz─ů┼é ju┼╝ cykl ┼éagodzenia polityki pieni─Ö┼╝nej, uczestnicy rynku coraz cz─Ö┼Ťciej uwa┼╝aj─ů, ┼╝e Rezerwa Federalna b─Ödzie musia┼éa obni┼╝y─ç stopy procentowe szybciej i bardziej agresywnie ni┼╝ wcze┼Ťniej przewidywano. Ta zmiana oczekiwa┼ä jest spowodowana kilkoma czynnikami:

By┼éy prezes Rezerwy Federalnej Nowego Jorku Bill Dudley argumentowa┼é za obni┼╝k─ů o 50 punkt├│w bazowych, stwierdzaj─ůc, ┼╝e obecne stopy s─ů o 150-200 punkt├│w bazowych wy┼╝sze od stopy neutralnej. Niedawne dane gospodarcze USA, w tym rozczarowuj─ůce dane dotycz─ůce wolnych miejsc pracy, popar┼éy argument za bardziej znacz─ůcymi obni┼╝kami st├│p procentowych. Utrzymuj─ůca si─Ö si┼éa dolara ameryka┼äskiego wzbudzi┼éa obawy o jej wp┼éyw na eksport USA i globaln─ů stabilno┼Ť─ç finansow─ů.

Analitycy prognozuj─ů obecnie, ┼╝e Fed mo┼╝e obni┼╝y─ç stopy procentowe nawet o 125 punkt├│w bazowych do ko┼äca 2024 r., potencjalnie podnosz─ůc stop─Ö funduszy federalnych do poziomu od 4,0% do 4,25%. Jest to bardziej agresywna ┼Ťcie┼╝ka ┼éagodzenia ni┼╝ ta, kt├│rej obecnie oczekuje si─Ö od EBC, kt├│ry ma obni┼╝y─ç swoj─ů g┼é├│wn─ů stop─Ö procentow─ů do 3,5% w tym samym okresie.

Oczekiwanie szybszych i wi─Ökszych obni┼╝ek st├│p przez Fed mo┼╝e mie─ç istotne implikacje dla pary EUR/USD:

S┼éabo┼Ť─ç dolara: Oczekiwania bardziej agresywnego ┼éagodzenia polityki pieni─Ö┼╝nej przez Fed mog─ů doprowadzi─ç do os┼éabienia dolara ameryka┼äskiego, potencjalnie podnosz─ůc par─Ö EUR/USD. Zw─Ö┼╝enie r├│┼╝nicy rentowno┼Ťci: Poniewa┼╝ oczekuje si─Ö, ┼╝e Fed obni┼╝y stopy procentowe szybciej ni┼╝ EBC, r├│┼╝nica st├│p procentowych mi─Ödzy tymi dwiema walutami mo┼╝e si─Ö zmniejszy─ç, co sprawi, ┼╝e euro stanie si─Ö stosunkowo bardziej atrakcyjne.

Pomimo tych oczekiwa┼ä, wa┼╝ne jest, aby zauwa┼╝y─ç, ┼╝e rzeczywiste decyzje polityczne b─Öd─ů nadal zale┼╝ne od danych. Podej┼Ťcie Fed do obni┼╝ek st├│p procentowych b─Ödzie zale┼╝e─ç od nap┼éywaj─ůcych danych ekonomicznych, w szczeg├│lno┼Ťci danych o inflacji i zatrudnieniu. Wszelkie niespodzianki w tych wska┼║nikach mog─ů prowadzi─ç do szybkich zmian oczekiwa┼ä rynkowych, a w konsekwencji kursu wymiany EUR/USD.

Patrz─ůc w przysz┼éo┼Ť─ç, trajektoria pary EUR/USD prawdopodobnie b─Ödzie kszta┼étowana przez to, jak rozwin─ů si─Ö te rozbie┼╝ne oczekiwania dotycz─ůce polityki pieni─Ö┼╝nej. Podczas gdy rynek obecnie przewiduje szybsze obni┼╝ki st├│p procentowych przez Fed, rzeczywiste tempo i skala ┼éagodzenia przez oba banki centralne b─Öd─ů mia┼éy kluczowe znaczenie dla okre┼Ťlenia kierunku pary. Traderzy i inwestorzy b─Öd─ů musieli uwa┼╝nie monitorowa─ç publikacje danych ekonomicznych i komunikaty bank├│w centralnych pod k─ůtem oznak jakichkolwiek zmian w stanowiskach politycznych.

EURUSD (interwał D1)

EUR/USD obecnie pr├│buje utrzyma─ç si─Ö powy┼╝ej oporu na poziomie zniesienia Fibonacciego 61,8%, zyskuj─ůc dzi┼Ť na zwi─Ökszonym prawdopodobie┼ästwie obni┼╝ki st├│p o 50 punkt├│w bazowych. Para znajdowa┼éa si─Ö w trendzie spadkowym w ci─ůgu ostatniego miesi─ůca, charakteryzuj─ůcym si─Ö ni┼╝szymi szczytami i ni┼╝szymi do┼ékami. RSI, obecnie na terytorium neutralnym, wykazuje oznaki nied┼║wiedziej dywergencji, z ni┼╝szymi do┼ékami i ni┼╝szymi szczytami. MACD wskazuje na s┼éabn─ůcy potencja┼é wzrostu. Aby nied┼║wiedzie odzyska┼éy kontrol─Ö, wsparcie 78,6% zniesienia Fibonacciego na poziomie 1,10444 musi zosta─ç prze┼éamane. Poziom ten dzia┼éa┼é jako silne wsparcie dwa tygodnie temu i skutecznie utrzymywa┼é si─Ö przez pi─Ö─ç kolejnych sesji, pomagaj─ůc stworzy─ç p├│┼║niejszy byczy impet. Aby byki odzyska┼éy kontrol─Ö, musi zosta─ç prze┼éamane ubieg┼éotygodniowe maksimum na poziomie 1,11082. Udane zamkni─Öcie powy┼╝ej tego poziomu oznacza┼éoby koniec obecnego trendu spadkowego.

Źródło: xStation