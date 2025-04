EURUSD w konsolidacji w pobliżu 3-letnich maksimów 📊

Para EURUSD konsoliduje po wspinaczce na poziomy niewidziane od lutego 2022 roku, ale wci膮偶 oscyluje w pobli偶u 39-miesi臋cznych maksim贸w. Eurodolara wspieraj膮 uzasadnione obawy o kondycje konsument贸w w Stanach Zjednoczonych, przy jednoczesnym, powolnym o偶ywieniu europejskiej gospodarki, kt贸r膮 wesprze膰 ma w kolejnych kwarta艂ach fiskalny plan inwestycji infrastrukturalno-obronnych. Nawet go艂臋bie stanowisko i kolejna obni偶ka st贸p EBC nie spowodowa艂y istotnego cofni臋cia na parze, a dolar wci膮偶 traci do euro.

Patrz膮c na wykres dzienny, widzimy zdecydowany trend wzrostowy, a para wzros艂a z lokalnych minim贸w przy 1.02 do 1.13 obecnie. Je艣li scenariusz korekty 1:1 mia艂by si臋 zrealizowa膰, niewykluczony jest test okolic 1.12, jednak potrzebne by艂yby do tego realne z艂agodzenie obaw o eskalacj臋 wojny handlowej, kt贸ra mo偶e wp臋dzi膰 Stany Zjednoczone w recesj臋. RSI ostudzi艂 si臋 nieco i z poziom贸w bliskich 80 spad艂 do 71 obecnie. Dzi艣 zmienno艣膰 na parze jest ograniczona z uwagi na 艣wi臋to Wielkiego Pi膮tku i nisk膮 aktywno艣膰 rynku.

