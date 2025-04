EURUSD z rekordowym wzrostem od 2015 roku 🚨

馃搲Dolar w potrzasku po gwa艂townych zmianach celnych

Notowania euro zyskuj膮 dzi艣 na fali s艂abo艣ci ameryka艅skiego dolara, kt贸remu szkodzi wzrost obaw o recesj臋 w Stanach Zjednoczonych, spowodowany drastycznymi taryfami celnymi, kt贸re wczoraj og艂osi艂 Donald Trump.聽

EURUSD zyskuje najwi臋cej od wielu lat. Od 2020 roku nie do艣wiadczyli艣my 偶adnej sesji, kt贸ra by艂aby por贸wnywalne w skali wzrost贸w do dnia dzisiejszego. 殴r贸d艂o: XTB Research聽

Co wi臋cej, rynek obawia si臋, 偶e tak gwa艂towne zmiany w handlu spowoduj膮, 偶e pozycja USA, jako globalnego hegemona gospodarczego os艂abi si臋, a g艂贸wni konkurenci, Europa oraz Azja w wi臋kszym stopniu uniezale偶ni膮 si臋 od 鈥濶owego Kontynentu鈥.

Podczas gdy perspektywy gospodarki USA s膮 niepewne, inwestorzy spodziewaj膮 si臋, 偶e inwestycje w infrastruktur臋 i obronno艣膰 wespr膮 gospodark臋 strefy euro, redukuj膮c negatywny wp艂yw, wynikaj膮cy z wojny handlowej.

Eurodolar mo偶e dynamicznie reagowa膰 na ew. sygna艂y o negocjacjach mi臋dzy Europ膮 a Stanami Zjednoczonymi, kt贸re potencjalnie mog艂yby obni偶y膰 taryfy celne nawet do minimalnej stawki 10%. Na ten moment jednak scenariusz ten nie wygl膮da na prawdopodobny, a Europa planuje c艂a odwetowe.

Analitycy Bloomberga uwa偶aj膮, 偶e podwy偶ka ce艂 o 20,5 p.p. wprowadzona dotychczas przez now膮 administracj臋 USA wskazuje na spadek PKB o 3% i wzrost cen o 1,7%, co prawdopodobnie nast膮pi w ci膮gu najbli偶szych dw贸ch, trzech lat. S膮 to jednak szacunki ceteris paribus, poniewa偶 je艣li partnerzy handlowi na艂o偶膮 w odpowiedzi jeszcze bardziej dotkliwe stawki na USA, a Amerykanie odpowiedz膮 surowymi c艂ami na p贸艂przewodniki/farmaceutyki, skala spadku PKB mo偶e wynie艣膰 ju偶 nawet -4,1%, a bazowa PCE wzrosn膮膰 o 2,4%.聽

Warto zaznaczy膰, 偶e EURUSD mo偶e do艣wiadczy膰 sporej zmienno艣ci dzi艣, w okolicach godziny 16:00, gdy poznamy ISM us艂ug z USA, za marzec. S艂absze od prognoz dane mog膮 pog艂臋bi膰 spadek dolara i wesprze膰 notowania EURUSD nawet w okolice szczyt贸w z wrze艣nia 2024 roku, przy 1.12. Patrz膮c na wykres widzimy, 偶e para zapocz膮tkowa艂a silny impuls wzrostowy i je艣li jego zakres b臋dzie podobny do poprzedniego (z prze艂omu lutego i marca), bazowym scenariuszem by艂by test maksim贸w z 2024 roku. Finalne dane PMI us艂ug z Europy za marzec okaza艂y si臋 nieznacznie wy偶sze od prognoz

殴r贸d艂o: xStation

Na rynku d艂ugu widzimy mocne ruchy odp艂ywaj膮cego kapita艂u z USA. Cho膰 rentowno艣ci 10-letnich obligacji ameryka艅skich spadaj膮 do najni偶szego poziomu od pa藕dziernika 2024 r., si臋gaj膮c 4,06% (-1,8%), tak du偶o mocniejsze ruchy wida膰 na obligacjach europejskich: rentowno艣ci niemieckich 10-letnich obligacji spadaj膮 do 2,65% (-2,8%). Najwyra藕niejsze ruchy notuje za to zmiana rentowno艣ci japo艅skich obligacji, kt贸re spadaj膮 do 1,37% (-6,9%). Ruch ten wskazuje na odp艂yw kapita艂u z USA, kt贸ry, cho膰 cz臋艣ciowo amortyzowany przez ameryka艅ski d艂ug, tak w wi臋kszo艣ci przenosi si臋 na inne rynki, wzmacniaj膮c wyprzeda偶 dolara.聽

Dzienna zmiana rentowno艣ci 10-letnich obligacji USA (r贸偶owy), niemieckich (czarny) i japo艅skich (bordowy). 殴r贸d艂o: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.聽