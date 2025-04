Poranna odprawa (29.04.2025)

Założyciel Bridgewater, Ray Dalio, ostrzega, że odejście od amerykańsko-centrycznego systemu handlu i finansów już się rozpoczęło i będzie ciężkie do zatrzymania. Globalne łańcuchy dostaw i przepływy inwestycyjne są przekształcane w odpowiedzi na wojny taryfowe. Dalio twierdzi, że rola USA jako globalnego nabywcy i pożyczkobiorcy staje się nie do utrzymania. Deglobalizacja przyspiesza, niosąc poważne konsekwencje dla gospodarek i inwestorów.

Wielka Brytania i Unia Europejska przygotowują się do podpisania formalnej deklaracji promującej „wolny i otwarty handel”, bezpośrednio sprzeciwiając się protekcjonistycznej polityce Trumpa. Projekt podkreśla budowę „nowego partnerstwa strategicznego” między Londynem a Brukselą. Posunięcie to sugeruje bliższe powiązania gospodarcze po Brexicie. Jest to istotna odpowiedź geopolityczna na groźby taryfowe ze strony USA.