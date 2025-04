Podsumowanie Dnia: Wall Street Cofa się Przed Tygodniem Wyników Spółek Technologicznych

Masowa awaria prądu dotknęła Hiszpanię i Portugalię, zakłócając transport, uziemiając loty i zmuszając szpitale do zawieszenia planowych operacji. Przyczyna nie została natychmiast ustalona, choć początkowo urzędnicy nie wykluczali cyberataku.

Sprzeczne sygnały dotyczące negocjacji handlowych USA-Chiny - Sekretarz Skarbu Scott Bessent oświadczył, że rząd USA jest w kontakcie z Chinami, ale zasugerował, że to Pekin musi wykonać pierwszy krok w deeskalacji, co stoi w sprzeczności z wcześniejszymi wypowiedziami prezydenta Trumpa o toczących się rozmowach.

Inwestorzy zagraniczni wycofują się z rynków amerykańskich według badań Deutsche Banku, które wykazują wyraźne zatrzymanie napływu kapitału na amerykańskie rynki obligacji i akcji w ciągu ostatnich dwóch miesięcy po ogłoszeniu taryf celnych, co potencjalnie zagraża sile dolara.

Administracja Trumpa wydaje zwolnienie dla benzyny E15, zezwalając na ogólnokrajową sprzedaż mieszanki z wyższą zawartością etanolu tego lata, aby zwiększyć podaż paliwa w szczycie sezonu wyjazdowego, co potencjalnie przyniesie korzyści producentom biopaliw i rolnikom uprawiającym kukurydzę.

Ceny ropy spadają - ropa Brent potaniała o 2,43% do 64,34 dolarów, a WTI spadła o 2,42% do 61,87 dolarów w związku z obawami o wpływ napięć handlowych USA-Chiny na popyt.

Złoto kontynuuje trend wzrostowy, drożejąc o 0,9% do 3330,29 dolarów za uncję, gdy inwestorzy poszukują bezpiecznych aktywów w obliczu niepewności gospodarczej.

Bitcoin lekko spada o 0,5% do 93 842,98 dolarów, podczas gdy Ether traci 2,2% do 1762,95 dolarów, co świadczy o mieszanych wynikach rynków kryptowalut.