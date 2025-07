📈EURUSD zyskuje 0,6%

Doniesienia NYT o potencjalnym odwo艂aniu Powella z Fed przez Trumpa os艂abiaj膮 dolara 馃搲

Informacje przekazane przez The New York Times wskazuj膮, 偶e prezydent USA Donald Trump stworzy艂 dokument, kt贸rym chce pos艂u偶y膰 si臋, pr贸buj膮c zwolni膰 przewodnicz膮cego Fed, Jerome'a Powella. Po tych wci膮偶 jeszcze niepotwierdzonych oficnalnie doniesieniach os艂abi艂 si臋 ameryka艅ski dolar, poniewa偶 ruch ten nie tylko prawdopodobnie os艂abi艂by zaufanie zagranicznych inwestor贸w do ameryka艅skiego systemu finansowego, ale r贸wnie偶 zachwia艂 polityk膮 monetarn膮 Fed, poniewa偶 Trump od miesi臋cy domaga si臋 serii obni偶ek st贸p procentowych.

Ameryka艅skie prawo nak艂ada szereg ogranicze艅 w scenariuszu potencjalnego zwolnienia szefa Fed, przez prezydenta USA. Wydaje si臋, 偶e w przypadku Powella, Trump prawdopodobnie powo艂a艂by si臋 na warunek tzw. 'ra偶膮cej niekompetencji'. Trump wielokrotnie u偶ywa艂 w kierunku Powella inwektyw, oskar偶aj膮c go o brak decyzji ws. obni偶ki st贸p. Sugerowa艂 przy tym, 偶e stopy procentowe w USA powinny spa艣膰 ju偶 du偶o wcze艣niej i aktualnie s膮 zbyt wysokie, ci膮偶膮c gospodarce ameryka艅skiej.聽

Po doniesieniach NYT zyskuje z艂oto, kt贸re ro艣nie ponad 1%. Prawie 0,7% zyskuje EURUSD, a kontrakty na indeks dolara USDIDX spadaj膮. Na Wall Street obserwujemy podwy偶szon膮 zmienno艣膰, ale reakcja nie jest dramatyczna. Perspektywa przyspieszonych obni偶ek st贸p w USA teoretycznie mo偶e nawet poprawi膰 warunki wzrostu na rynku akcji i zach臋ca膰 kapita艂 do migracji w kierunku aktyw贸w ryzykownych.聽

Warto wspomnie膰, 偶e wcze艣niej poznali艣my dane o inflacji cen producent贸w z USA, kt贸re okaza艂y si臋 艂agodniejsze, ni偶 oczekiwano. Jak dot膮d wojny handlowe Trumpa nie prze艂o偶y艂y si臋 na widoczny wzrost cen w 艂a艅cuchu produkcyjnym, co wydaje si臋 wspiera膰 narracj臋 o przyspieszonych obni偶kach st贸p w USA. Niewykluczone te偶, 偶e Trump ostatecznie nie zwolni Powella, ale zamierza wywrze膰 maksymaln膮 presj臋 na Fed, przed nast臋pnym, planowanym posiedzeniem bankier贸w.

EURUSD (interwa艂 H1)

Eurodolar wzr贸s艂 i zbli偶y艂 si臋 ponownie do 1.172. Zmienno艣膰 na parze jest podwy偶szona i wydaje si臋, 偶e taka pozostanie, poniewa偶 traderzy b臋d膮 czekali na oficjalne komunikaty Bia艂ego Domu, kt贸re przynios膮 dementi, lub przeciwnie - potwierdz膮 ustalenia NYT.

聽

殴r贸d艂o: xStation5