EURUSD zyskuje 1.2% do poziomu z listopada 2021 📈Obawy o ingerencję Trumpa w Fed osłabiają dolara

Euro pot臋偶nie umacnia si臋 dzi艣 w relacji do ameryka艅skiego dolara (USDIDX), kt贸ry notuje spadki poni偶ej 98 do poziom贸w niewidzianych od marca 2022 roku. Para EURUSD ro艣nie do lokalnych maksim贸w, przy 1.155. Chiny na艂o偶y艂y sankcj臋 na przedstawicieli Kongresu USA i ostrzeg艂y przed c艂ami wzajemnymi, w odpowiedzi na 'twarde' stanowisko Waszyngtonu w sprawie wojny handlowej.

Taki scenariusz potencjalnie podnosi ekonomiczny koszt eskalacji z Chinami. Przede wszystkim jednak dolara os艂abi艂 Donald Trump, kt贸ry zagrozi艂 usuni臋ciem Powella ze stanowiska szefa Fed, a doradca ekonomiczny Trumpa, Hassett potwierdzi艂 te intencje w pi膮tek. Jednocze艣nie dzisiaj rozpocz膮艂 si臋 wiosenny szczyt Mi臋dzynarodowego Funduszu Walutowego, podczas kt贸rego mo偶emy zobaczy膰 rewizje oczekiwanych poziom贸w PKB i inflacji.

Wykres EURUSD (D1 interwa艂)

