Fastenal na tegorocznych szczytach po raporcie sprzedażowym za luty 📈

Fastenal (FAST.US) ro艣nie dzi艣 o prawie 4%, wyznaczaj膮c tym samym nowe tegoroczne szczyty po publikacji raportu sprzeda偶owego za luty 2025 r. Sprzeda偶 w lutym pozosta艂a na tym samym poziomie w uj臋ciu r/r, jednak w przypadku tego miesi膮ca liczba dni roboczych by艂a ni偶sza. Por贸wnuj膮c sprzeda偶 dzienn膮 sp贸艂ka zaraportowa艂a 5% wzrost.聽

Fastenal jest dystrybutorem akcesori贸w dla firm przemys艂owych i budowlanych. Firma oferuje szerok膮 gam臋 produkt贸w, w tym elementy z艂膮czne, sprz臋t ochronny oraz narz臋dzia do konserwacji, napraw i operacji (MRO).聽

Dzienna sprzeda偶 wzros艂a w uj臋ciu m/m o prawie 6%, co oznacza prawie 2-krotnie wy偶sz膮 dynamik臋 wzrostu ni偶 w analogicznym okresie rok wcze艣niej. 艢rednia warto艣膰 dynamiki za ostatnie 4 lata wynios艂a 1,8%.聽

Patrz膮c geograficznie USA pozostaje najwa偶niejszym rynkiem dla sp贸艂ki. Ponad 83% przychod贸w zosta艂o wygenerowanych w艂a艣nie na tym rynku. Fastenal dzia艂a tak偶e na rynku meksyka艅skim i kanadyjskim, co z perspektywy wisz膮cej nad rynkami wojny handlowej mo偶e odbi膰 si臋 na wynikach sp贸艂ki. Jednocze艣nie, w obliczu nowych doniesie艅 o zawieszeniu ce艂 na Meksyk do 2 kwietnia przez Trumpa, widmo wojny celnej mo偶e lekko si臋 oddali膰.聽

Fastenal ro艣nie dzi艣 do ok. 77$, co oznacza najwy偶sz膮 warto艣膰 w tym roku i wybicie poza g贸rne ograniczenia konsolidacji trwaj膮cej od ko艅c贸wki grudnia. Poziom ten zosta艂 osi膮gni臋ty przy wci膮偶 niewielkim wolumenie, wobec tego na pe艂ne potwierdzenie wybicia inwestorzy musz膮 jeszcze poczeka膰. 殴r贸d艂o: xStation