FDA akceptuje lek Bristol Myers na schizofrenię 💡

Akcje Bristol Myers (BMY.US) zyskuj膮 4% przed otwarciem ostatniej w tym tygodniu sesji na Wall Street po tym, jak producent lek贸w uzyska艂 zgod臋 ameryka艅skiej Agencji ds. 呕ywno艣ci i Lek贸w na sw贸j nowatorski preparat Cobenfy jako leczenie schizofrenii u doros艂ych. Analitycy skomentowali, 偶e zatwierdzenie FDA mo偶e przyczyni膰 si臋 do zatwierdzenia przej臋cia Karuna Therapeutics przez Bristol, co poszerzy艂oby teoretycznie zdolno艣ci sprzeda偶owe BMY.聽

Lek zatwierdzony przez FDA, wyr贸偶nia si臋 tym, 偶e jest to pierwszy lek przeciwpsychotyczny, kt贸ry oddzia艂uje na receptory cholinergiczne, a nie na receptory dopaminy, co mo偶e by膰 w pewnych sytuacjach bezpieczniejsze dla pacjent贸w. Jest to pierwszy od 30 lat zatwierdzony lek na schizofreni臋.

Walory sp贸艂ki zyskuj膮 przed otwarciem i notowane s膮 wyra藕nie powy偶ej 200-dniowej EMA (z艂ota krzywa na wykresie), kt贸ra w d艂ugim terminie mo偶e definiowa膰 og贸lny trend panuj膮cy na walorach sp贸艂ki. 殴r贸d艂o: xStation聽