⏬GBPUSD traci 0,6% przed BoE

Dzisiaj o 13:00 Bank Anglii podejmie decyzję o wysokości stóp procentowych

Oczekiwania wskazują na cięcie stóp procentowych przez BoE, co będzie trzecim cięciem w trakcie obecnego cyklu

GBPUSD pozostaje wysoko wobec osłabienia dolara w związku z anulowaniem części taryf celnych przez USA. Trump nie mówił nic na temat Wielkiej Brytanii w kontekście taryf celnych w ostatnich tygodniach

Gospodarka Wielkiej Brytanii nie wygląda najlepiej, co może działać na niekorzyść funta

Banki centralne w okresie niepewności

Taryfy celne ze strony Donalda Trumpa bardzo mocno podnoszą niepewność wśród wszystkich bankierów centralnych na świecie. Taryfy celne - bezpośrednie lub mnie stanowia zagrożenie w postaci wzrostu inflacji i spowolnienia gospodarczego. Wobec tego banki centralne przyjmują postawę niepewności, tak jak było to w przypadku Banku Kanady, Fedu czy nawet EBC. Podobna sytuacja może mieć miejsce ze strony BoE. Choć słabość gospodarki sugeruje kontynuację cięć stóp procentowych i dzisiejszy ruch jest wyceniony niemal w 100%, to jednak nie możemy być pewni przyszłości.

Dzisiaj jednak stopy procentowe powinny być ścięte o 25 punktów bazowych. Oznacza to, że po dzisiejszym ruchu główna stopa procentowa spadnie z obecnych 4,75% do poziomu 4,5%.

Dzisiaj niemal w pełni wycenia się ruch ze strony Banku Anglii. Kluczowe jest jednak to, jakieś ścieżki brytyjscy bankierzy będą spodziewać się w kolejnych miesiącach. Źródło: Bloomberg FInance LP

Mieszany obraz gospodarki

Gospodarka brytyjska nie ma się dobrze od dłuższego czasu. Choć początek 2024 roku był obiecujący, w zasadzie obserwujemy płaski wzrost gospodarczy w ostatnim czasie. To pokazuje, że część bankierów chce mocniejszych obniżek, ale z drugiej strony część dostrzega cały czas duże ryzyko inflacyjne. Warto wspomnieć, że dzisiaj poznamy również najnowsze projekcje inflacyjne, które mogą nam w większym stopniu odpowiedzieć jakie plany będzie miał Bank Anglii. Najprawdopodobniej BoE podniesie oczekiwania na przyszłą inflację oraz zetnie prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego, co stawia przyszłe decyzje pod znakiem zapytania. Niemniej oczekujemy, że przynajmniej na ten moment BoE będzie trzymał się planu kontynuacji cieć stóp procentowych co kwartał.

Wzrost gospodarczy w Wielkiej Brytanii wygląda bardzo słabo. Patrząc na kluczowe składowe z perspektywy gospodarki, sytuacja nie wygląda optymistycznie. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Sprzedaż detaliczna ma problemy ze wzrostem od kilku miesięcy i pozostaje płaska. Realnie obserwujemy spadek. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Choć w ujęciu rocznym sprzedaż detaliczna zaliczyła mocny wzrost, to wynikało to z niskiej bazy. Nastroje konsumentów są najgorsze od kilkunastu miesięcy. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Produkcja przemysłowa wraca do spadków i wskaźnik wyprzedzający pokazuje jeszcze gorszy obraz. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Inflacja najprawdopodobniej odbije za styczeń, nie tylko ze względu na wyższe koszty energii, ale również czynnik płacowy. BoE najprawdopodobniej podniesie projekcje inflacyjne. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Rentowności nieco spadły w ostatnim czasie, co może już nie wspierać tak mocno funta. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Jak zareaguje rynek?

Brytyjski funt znajduje się dzisiaj w odwrocie przed decyzją. Gospodarka wydaje się być w słabym stanie, co potencjalnie zwiększa szanse na bardziej gołębie nastawienie ze strony banku. Jednocześnie jednak mamy spore ryzyko inflacyjne. To właśnie prognozy mogą zadecydować, co dalej z brytyjskim funtem. Jednocześnie jednak ryzyko dotyczące taryf celnych będzie powodować największą zmienność. Nawet jeśli Trump nie zdecyduje się na taryfy na UK, ale zdecyduje się na taryfy na UE, odbije się to jeszcze mocniej na gospodarce UK. Wobec tego para GBPUSD cały czas narażona jest na potencjalne spadki. Z drugiej strony, jeśli bank wskazałby, że wstrzymuje się z dalszymi obniżkami ze względu na niepewność, nie jest wykluczone, że para GBPUSD spróbuje przetestować okolice 1,2575 w najbliższym czasie.

Źródło: xStation5