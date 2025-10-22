Poranna odprawa (22.10.2025)

- Netflix traci 6% w obrocie pozagiełdowym po rozczarowujących wynikach.
- Złoto i srebro zatrzymują rekordową koretkę.
- Dolar traci w obliczu wzrostu apetytu na ryzyko.
-
Kontrakty na główne indeksy giełdowe w USA i Europie handlują na delikatnym plusie po rekordowej sesji dla DJIA oraz w oczekiwaniu na kolejne raporty finansowe, m.in. SAPa i Tesli (US100: +0,15%, EU50: +0,05%, DE40 na płasko).
-
Akcje Netflixa tracą ok. 6% w obrocie pozagiełdowym w reakcji na niższe od oczekiwań wyniki za III kw. 2025. Przychody wyniosły 11,51 mld USD wobec konsensusu Bloomberga na poziomie 11,52 mld (prognoza spółki 11,53 mld), a zysk na akcję 5,87 USD wobec oczekiwanych 6,94 USD. Marża operacyjna spadła do 28% przez jednorazowy koszt podatkowy w Brazylii. Spółka przedstawiła prognozy na IV kw. powyżej konsensusu, tj. 11,96 mld USD i 29% marży w 2025 r. Zaangażowanie użytkowników zostało określone jako “zdrowe”, a za rozwój w przyszłych kwartałach ma w dużej mierze odpowiadać sektor reklamowy spółki.
-
Główny ekonomista EBC Philip Lane ostrzegł, że banki Strefy Euro są narażone na ryzyko ograniczenia finansowania w dolarach, które stanowi nawet 28% ich zobowiązań. Mimo poprawy płynności, nagły niedobór dolarów mógłby ograniczyć akcję kredytową, dlatego Lane wezwał do ściślejszego monitorowania ryzyka związanego z USD.
-
Sentyment w rejonie Azji i Pacyfiku jest mieszany w związku z realizacją zysków na spółkach sektora technologicznego. CHN.cash i HK.cash cofają się kolejno 0,3% i 0,4%, JP225 handluje na delikatnym plusie (+0,8%).
-
Japoński eksport odbił we wrześniu 4,2% r/r (konsensus Bloomberga 4,6%, poprzednio -0,1%). Za wynik poniżej oczekiwań odpowiadał głównie spadek wysyłek do USA o 13,3% po wprowadzeniu ceł, zrekompensowany jednak wzrostem eksportu do Azji (+9,2%), Chin (+5,8%) i UE (+5,0%). wspierany popytem na technologie IT i półprzewodniki. Import zwiększył się o 3,3%, napędzany zakupami maszyn i urządzeń elektrycznych, co wskazuje na trwałe inwestycje kapitałowe. Pomimo deficytu handlowego dane potwierdzają ożywienie gospodarcze i zwiększają oczekiwania podwyżki stóp procentowych w Japonii.
-
Indie i USA mają być bliskie zawarcia umowy handlowej, która obniży cła na indyjskie towary z 50% do około 15–16%. W ramach porozumienia Indie mają stopniowo ograniczać import rosyjskiej ropy i dopuścić na swój rynek m.in. kukurydzę GMO. Umowa może zostać sfinalizowana podczas szczytu APEC, co byłoby impulsem dla indyjskiego rynku akcji.
-
Na rynku FX obserwujemy głównie szeroką koretkę na dolarze i odpływ od innych bezpiecznych przystani (jena i franka), przede wszystkim w stronę bardziej ryzykownych walut. Najsilniejszymi w G10 są dzisiaj waluty Antypodów (AUDUSD: +0,25%, NZDUSD: +0,3%). EURUSD odbija po 4 sesjach padków 0,1% do 1,1615.
-
Kluczowe metale szlachetne wychodzą na plus pomimo kontynuacji wyprzedaży we wczesnych godzinach handlu, odzwierciedlającej realizację zysków i obawy o przewartościowanie. Złoto zyskuje 0,3% do 4136 USD za uncję, natomiast srebro 0,5% 48,98 USD za uncję. Satysfakcjonujące wyniki na Wall Street mogą jednak wesprzeć dalszy odpływ kapitału od bezpiecznych aktywów.
-
Ropa brent i WTI zyskują kolejno 0,6% i 1,1%, natomiast NATGAS przedłuża wzrosty o kolejne 1% po rolowaniu.
