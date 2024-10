📈GBUSD zyskuje przed decyzją BoE

Czego oczekiwa膰 od wrze艣niowej decyzji Banku Anglii鉂

Decyzja Banku Anglii zostanie opublikowana dzisiaj o godzinie 13:00 i nast臋puje na dzie艅 po wi臋kszej od konsensusu obni偶ce st贸p procentowych przez Rezerw臋 Federaln膮. Rodzi to w膮tpliwo艣ci co do stanu gospodarki USA i prowadzenia polityki monetarnej przez pozosta艂e banki centralne. Jednak偶e, analitycy Bloomberg Intelligence przewiduj膮, 偶e Bank Anglii utrzyma ostro偶ne podej艣cie i pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie 5%. Oczekuje si臋, 偶e BoE b臋dzie ostro偶nie podchodzi艂 do sygnalizowania tempa obni偶ek st贸p w przysz艂o艣ci. G艂贸wnym punktem mo偶e by膰 decyzja dotycz膮ca redukcji bilansu banku w nadchodz膮cym roku i jej implikacje dla strategii fiskalnej kraju. Spodziewana jest jednog艂o艣na decyzja o redukcji bilansu o 100 miliard贸w funt贸w, co odpowiada celowi z 2023 roku.

Najwa偶niejsze fakty dotycz膮ce dzisiejszej decyzji BoE:

Analitycy spodziewaj膮 si臋 utrzymania st贸p procentowych na poziomie 5%, mimo wczorajszej obni偶ki przez Fed

Przewiduje si臋 jednog艂o艣n膮 decyzj臋 o redukcji bilansu o 100 miliard贸w funt贸w, co odpowiada celowi z 2023 roku

Bank prawdopodobnie utrzyma ostro偶ne stanowisko odno艣nie przysz艂ych obni偶ek st贸p

Sierpniowa inflacja CPI utrzyma艂a si臋 na poziomie 2,2%, poni偶ej prognoz BOE, co mo偶e wp艂yn膮膰 na przysz艂e decyzje

Wzrost PKB w drugim kwartale 2024 by艂 nieco s艂abszy ni偶 prognozowano, wskazuj膮c na spowolnienie gospodarki

Model analityczny agencji Bloomberg, kt贸ry ocenia nastawienie poszczeg贸lnych bankier贸w BoE pod wzgl臋dem wypowiadanych przez nich komentarzy wydaje si臋 potwierdza膰, 偶e 艣rednio utrzymuj膮 oni neutralne nastawienie dotycz膮ce obecnych st贸p procentowych. 殴r贸d艂o: Bloomberg Financial LP

聽

Co pokazuj膮 obecne dane makro?

G艂贸wna miara brytyjskiej inflacji utrzymuje si臋 obecnie w obr臋bie strefy docelowej Banku Anglii. Z drugiej jednak strony odczyty bazowe ca艂y czas pozostaj膮 wysokie, co efektywnie zmniejsza szanse na go艂臋bie nastawienie BoE w najbli偶szym czasie. 殴r贸d艂o: XTB

Dynamika wzrostu wynagrodze艅 w UK jednak spada, co w 艣rednim terminie b臋dzie zach臋ca艂o bankier贸w do luzowania warunk贸w monetarnych w gospodarce. 殴r贸d艂o: XTB聽

Jak na sam膮 decyzj臋 mo偶e reagowa膰 funt?

聽

Patrz膮c tylko i wy艂膮cznie na stopy procentowe oraz obecn膮, wycenian膮 przez rynek 艣cie偶k臋 ich zmian na 12 miesi臋cy w prz贸d, mo偶emy zauwa偶y膰, 偶e polityka BoE mo偶e pozosta膰 jedn膮 z najbardziej jastrz臋bich, co teoretycznie mog艂oby wspiera膰 funta na rynku walutowym w szerszym terminie. 殴r贸d艂o: Bloomberg Financial LP

Analiza techniczna GBPUSD (W1 i D1)

Funt utrzymuje dynamiczny trend wzrostowy w stosunku do dolara ameryka艅skiego i tym samym wybija si臋 na nowe lokalne szczyty, kt贸re na parze GBPUSD nie by艂y widziane od marca 2022 roku. Na ten moment wydaje si臋, 偶e fundamenty mog膮 dalej wspiera膰 widoczny obecnie trend. 殴r贸d艂o: xStation

聽

GBPUSD utrzymuje si臋 ponad szczytem z zesz艂ego roku i powy偶ej 23.6% zniesienia Fibonacciego. Na wska藕niku RSI od kwietnia widoczny jest trend wzrostowy, a wyj艣cie ze strefy neutralnej g贸r膮 mo偶e oznacza膰 byczy sygna艂. MACD r贸wnie偶 notuje coraz wy偶sze szczyty i coraz ni偶sze do艂ki. Dla nied藕wiedzi pierwszym testem by艂oby zej艣cie poni偶ej wsparcia na wysoko艣ci 23.6% zniesienia Fibonacciego. 殴r贸d艂o: xStation