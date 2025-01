GE Vernova rośnie na otwarciu mimo gorszych od oczekiwań wyników 📊

GE Vernova (GEV.US) zaraportowa艂a wyniki za 4Q24, kt贸re okaza艂y si臋 s艂absze od oczekiwa艅. Tym samym w pierwszych ruchach w handlu przed otwarciem notowania sp贸艂ki spada艂y. Mimo to finalnie na otwarciu sesji sp贸艂ka ro艣nie o prawie 2%, wyznaczaj膮c tym samym nowe szczyty na poziomie 432 $.聽

Sp贸艂ka pozostaje w silnym trendzie wzrostowym od po艂owy 2024 r. 殴r贸d艂o: xStation

GE Vernova jest wydzielon膮 sp贸艂k膮 z General Electrics skupiaj膮c膮 si臋 na tworzeniu nowych technologii w produkcji energii. Sp贸艂ka od notowana jest na ameryka艅skiej gie艂dzie od kwietnia 2024 r. i od debiutu jej kapitalizacja wzros艂a o 230%.聽

Dzi艣 opublikowane wyniki okaza艂y si臋 ni偶sze od przewidywa艅 rynku na ka偶dym z najistotniejszych p贸l. W przypadku zysku na akcje zaskoczenie okaza艂o si臋 szczeg贸lnie negatywne, gdy偶 sp贸艂ka zaraportowa艂a o 30% ni偶szy EPS. Mimo to w uj臋ciu r/r GE Vernova kontynuuje popraw臋 swoich wynik贸w, notuj膮c 5% wzrost sprzeda偶 (9% w uj臋ciu non-GAAP). W przypadku skorygowanego wyniku EBITDA sp贸艂ka zaraportowa艂a ponad 1 mld $, co oznacza prawie podwojenie wyniku w por贸wnaniu do 2023 r. Tym samym kluczowe mar偶e r贸wnie偶 uleg艂y poprawie: skoryg. EBITDA 10,2% (wobec 5,8% rok wcze艣niej), a mar偶a zysku netto wynios艂a 4,6% (wobec 2% rok wcze艣niej).聽

Sp贸艂ka zaraportowa艂a tak偶e 20% wzrost zam贸wie艅 w 4Q i 25% w ca艂ym 2024 r., kt贸rych warto艣膰 wynios艂a kolejno 6,55 mld $ (w 4Q) i 21,76 mld $ (w 2024 r.). Wci膮偶 problematyczny pozostaje segment elektrowni wiatrowych morskich, w kt贸rym to sp贸艂ka na razie nie planuje przyjmowa膰 nowych zam贸wie艅, dop贸ki segment nie stanie si臋 rentowny.聽

WYNIKI ZA 4Q24聽