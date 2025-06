GitLab tracił nawet 14%, pomimo lepszych wyników niż wytyczne spółki

Gitlab zaprezentował wyniki finansowe za I kwartał roku fiskalnego 2026 podczas poprzedniej sesji. GitLab to amerykańska firma technologiczna rozwijająca platformę DevSecOps, która umożliwia zespołom planowanie, tworzenie, testowanie, wdrażanie i zabezpieczanie oprogramowania w jednym narzędziu. Firma została założona w 2011 roku, a jej siedziba mieści się w San Francisco. GitLab działa w modelu chmurowym (SaaS) i open source, obsługując klientów na całym świecie – od startupów po duże korporacje. Platforma GitLab integruje zarządzanie kodem źródłowym, automatyzację CI/CD, testy bezpieczeństwa, zarządzanie projektami oraz analitykę, co pozwala organizacjom szybciej i bezpieczniej dostarczać oprogramowanie. GitLab jest pionierem w pracy zdalnej i jednym z największych na świecie „all-remote” przedsiębiorstw.

Wyniki finansowe za I kwartał roku fiskalnego 2026

Przychody: 214,5 mln USD, wzrost o 27% rok do roku.

Marża operacyjna (non-GAAP): 12% (rok temu strata 2%).

Marża brutto (non-GAAP): 90%.

Skorygowany wolny przepływ pieniężny: 104,1 mln USD, marża 49%.

Liczba klientów z ARR powyżej 100 tys. USD: 1 288 (+26% r/r).

Wskaźnik retencji przychodów (DBNRR): 122%.

Gotówka i inwestycje na koniec kwartału: 1,1 mld USD.

Prognoza na II kwartał 2026: przychody 226–227 mln USD (+24% r/r), zysk na akcję 0,16–0,17 USD (non-GAAP).

Prognoza na cały rok 2026: przychody 936–942 mln USD (+24% r/r).

Czy spółka zaskoczyła pozytywnie inwestorów?

Wyniki za I kwartał były lepsze od prognoz samej spółki, ale skala zaskoczenia była dosyć skromna, patrząc na historię – przychody przekroczyły górny zakres własnych prognoz zaledwie o 0,7%. Obecnie kurs akcji traci ok. 9%, natomiast na samym otwarciu był to spadek na poziomie ok. 14%. Większość instytucji zajmujących się wydawaniem rekomendacji dla spółki, utrzymała rekomendacje kupuj, ale wyraźnie obniżyły ceny docelowe. Średnie poziomy docelowe oscylują w okolicach 65-70 USD. Analitycy zwracają uwagę na spowolnienie pozyskiwania nowych klientów i presję konkurencyjną w segmencie AI, ale podkreślają wysoką dynamikę wzrostu, silną retencję klientów i rekordowe przepływy pieniężne.

GitLab konsekwentnie inwestuje w rozwój funkcji opartych na sztucznej inteligencji (GitLab Duo), integrując AI z narzędziami do współpracy i automatyzacji kodu. Firma liczy na dalszy wzrost dzięki rosnącej adopcji rozwiązań AI przez klientów oraz strategicznym partnerstwom, m.in. z AWS.