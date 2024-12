Grodno szacuje spadek przychodów w listopadzie 📉

Grodno (GRN.PL)聽opublikowa艂o szacunkowe przychody za listopad, kt贸re w uj臋ciu r/r wskazuj膮 na utrzymanie si臋 negatywnego trendu sprzeda偶owego. Sp贸艂ka notowana jest obecnie na poziomach z do艂k贸w pandemicznych z 2020 r.聽

Na poziomie sprzeda偶y Grodno od czterech kwarta艂贸w raportuje przychody ni偶sze w uj臋ciu r/r. Cho膰 dynamika spadkowa wyhamowuje, a w 1Q24/25 (zako艅czonym w czerwcu) sp贸艂ka uzyska艂a prawie p艂ask膮 dynamik臋, tak dalej wyniki wskazuj膮 na pog艂臋biaj膮c膮 si臋 erozj臋 kluczowych danych finansowych. W szczeg贸lno艣ci odbija si臋 to na wyniku operacyjnym, kt贸ry w ostatnim kwartale poprzedniego roku obrotowego po raz pierwszy od lat spad艂 do ujemnych warto艣ci.聽

Mimo spadku notowa艅 sp贸艂ki do najni偶szych warto艣ci od 2020 r., patrz膮c po wska藕nikach fundamentalnych sp贸艂ka notowana jest na poziomie wska藕nika P/E w okolicach 14,75x, co oznacza (nie licz膮c 2024 r.) najwy偶sze poziomy od wrze艣nia 2021 r., co oznacza, 偶e wci膮偶 zysku sp贸艂ki topniej膮 mocniej od wyceny rynkowej. Na poziomie EV/EBITDA (mniej zmiennego od wska藕nika P/E) sp贸艂ka notowana jest na poziomach z 2023 r.聽

Dzisiejszy raport ze sp贸艂ki wskazuje, 偶e listopad nie przyniesie zmiany negatywnych trend贸w sprzeda偶owych. Sp贸艂ka szacuje, 偶e w tym miesi膮cu osi膮gn臋艂a 95,7 mln z艂 przychod贸w, co oznacza spadek o -9% w uj臋ciu r/r. Wci膮偶 przede wszystkim ci膮偶y na wynikach segment OZE, kt贸ry traci -13% r/r. Przede wszystkim wynika to z negatywnych trend贸w na rynku modu艂贸w fotowoltaicznych, poniewa偶 w uj臋ciu ilo艣ciowym sp贸艂ka utrzymuje ci膮g艂y wzrost. St膮d w przypadku odbicia na rynku fotowoltaiki sp贸艂ka wydaje si臋 coraz mocniej usytuowana. Pytanie brzmi, czy w przypadku ewentualnego odbicia na rynku uda si臋 utrzyma膰 rosn膮cy popyt na us艂ugi sp贸艂ki. Inwestorzy mog膮 za to pozytywnie odczytywa膰 sytuacj臋 w segmencie e-commerce, w kt贸rym sprzeda偶 w listopadzie wzros艂a do 12,9 mln z艂 (+8% r/r), a w uj臋ciu kwiecie艅-listopad: +23% r/r.聽

Notowania Grodno spadaj膮 w okolic臋 do艂k贸w z drugiej po艂owy 2020 r. Wobec dynamicznego trendu spadkowego, w jaki notowania sp贸艂ki wesz艂y we wrze艣niu mo偶liwa jest korekta trendu, stanowi膮ca odreagowanie mocnych spadk贸w w okolicach 8,51 z艂. Dalej jednak fundamentalne przes艂anki wskazuj膮 na s艂abo艣膰 ca艂ego sektora, a wzmo偶ona konkurencja w segmencie elektrotechnicznym wci膮偶 stanowi presj臋 na mar偶e sp贸艂ki. 殴r贸d艂o: xStation聽