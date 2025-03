Hesset optymistycznie na temat Kanady i Meksyku

Administracja Trumpa planuje wprowadzenie ceł odwzajemnionych od 2 kwietnia 2025 roku, po zakończeniu analizy na temat tego, jakie państwa nakładają cła na Stany Zjednoczone. Dodatkowo do tego dnia ma dojść do podsumowania negocjacji z Meksykiem i Kanadą. Kevin Hassett, doradca ekonomiczny Białego Domu, podkreśla postępy w negocjacjach, szczególnie w kwestii bezpieczeństwa granicznego i walki z fentanylem. Badanie polityki celnej ma zostać opublikowane 1 kwietnia 2025 roku, co wpłynie na ostateczny kształt ceł.

Cła odwzajemnione i traktowanie VAT jako cła

Cła odwzajemnione mają na celu zrównoważenie handlu, nakładając cła na towary z innych krajów na poziomie odpowiadającym stawkom stosowanym wobec towarów amerykańskich, wobec tego oczekuje się, że cła mogą sięgnąć nawet 25%. Ponownie zaczęło być również głośno na temat podatku VAT, który wg Trumpa ma być traktowany jako rodzaj cła. Prezydent Trump argumentuje, że VAT działa jak bariera handlowa, ponieważ kraje z VAT (np. kraje europejskie) zwracają podatek eksportującym firmom. Jednak ekonomiści i organizacje międzynarodowe, takie jak WTO, kwestionują to podejście, argumentując, że VAT jest podatkiem konsumpcyjnym, a nie cłem.

Potencjalne skutki gospodarcze

Badania wskazują, że polityka celna, obejmująca dopasowanie stawek do podatków VAT w poszczególnych krajach, może prowadzić do:

Wzrostu cen PCE o 1,7-2,1% w krótkim terminie, co oznacza straty dla konsumentów na poziomie 2700-3400 USD na gospodarstwo domowe rocznie.

Obniżenia wzrostu realnego PKB o 0,6-1,0 punktu procentowego w 2025 roku.

Wzrostu dochodów fiskalnych, ale z potencjalnym zmniejszeniem przez efekty dynamiczne.

Regresywnego wpływu na gospodarstwa domowe, z największymi stratami dla najniższego szczebla konsumentów

Negocjacje z Meksykiem i Kanadą

Negocjacje z Meksykiem i Kanadą przyniosły postępy, szczególnie w kwestii bezpieczeństwa granicznego. Meksyk zgodził się na rozmieszczenie 10 000 żołnierzy na granicy.

Niepewność handlowa jest jednym z czynników, którzy doprowadził w ostatnim czasie do wzrostu cen złota do poziomu 3000 USD za uncję.

Złoto przebiło poziom 3000 USD w miniony piątek, ale zamknięcie nastąpiło poniżej tego kluczowego poziomu. Dzisiaj kolejna szansa na ustanowienie rekordu. Źródło: xStation5