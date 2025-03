Hims & Hers spada po negatywnym wyroku sądu w sprawie decyzji FDA dotyczącej leku Zepbound📉

Hims & Hers (HIMS.US), sp贸艂ka zajmuj膮ca si臋 produkcj膮 lek贸w recepturowych, notuje dzi艣 ok 8% spadek po odrzuceniu przez s膮d wniosku o tymczasowy nakaz s膮dowy ( z ang. preliminary injuction) dotycz膮cy decyzji FDA o wycofaniu Zepbound (leku odchudzaj膮cego Eli Lilly) z listy lek贸w w deficycie.聽

Zgodnie z ameryka艅skim prawem sp贸艂ki mog膮 oferowa膰 ta艅sze wersje markowych lek贸w tak d艂ugo, jak te znajduj膮 si臋 na li艣cie lek贸w w deficycie. St膮d decyzja FDA mocno ograniczy艂a mo偶liwo艣ci dzia艂alno艣ci takich sp贸艂ek, co doprowadzi艂o do pozwu s膮dowego przez zrzeszenie OFA (Outsourcing Facilities Association) przeciwko FDA.聽

Decyzja s膮du o odrzuceniu wniosku OFA o zastosowanie tymczasowego nakazu s膮dowego pozwalaj膮cego sp贸艂kom kontynuowanie produkcji ta艅szych zamiennik贸w lek贸w stanowi negatywny sygna艂 dla sp贸艂ek z sektora, co odbija si臋 na notowaniach Hims & Hers, kt贸re spadaj膮 do najni偶szego poziomu od pocz膮tku lutego 2025 r.聽

Decyzja FDA spowodowa艂a w grudniu spadek notowa艅 o ponad 11%. Dzi艣 akcje Hims & Hers trac膮 prawie 8%. 殴r贸d艂o: xStation