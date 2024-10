Honeywell ogłosił plany spin off dla działu zaawansowanych materiałów; akcje zyskują 1,6% 📣

Honeywell International (HON.US) ogłosił plany wydzielenia działu zaawansowanych materiałów do osobnej spółki oraz przeprowadzenie publicznej oferty akcji na giełdzie do początku 2026 roku. Oczekuje się, że dział, który wytwarza produkty takie jak czynniki chłodnicze marki Solstice i rozpuszczalniki przemysłowe, wygeneruje około 3,8 miliarda dolarów przychodu w 2024 roku, co stanowi około 10% całkowitej sprzedaży Honeywell. Decyzja o spin off-ie jest zgodna ze strategią dyrektora generalnego CEO Vimala Kapura, mającą na celu usprawnienie koncentracji firmy na trzech głównych segmentach: lotnictwie, automatyzacji i transformacji energetycznej. Szacunki wskazują, że osobny dział materiałów zaawansowanych może być wyceniony nawet na ponad 10 miliardów dolarów.

Wydzielenie ma na celu zapewnienie większej elastyczności finansowej dla przyszłych przejęć. Będzie to stanowiło uzupełnienie niedawnych zakupów o łącznej wartości ponad 8 miliardów dolarów, w tym działalność Carrier Global Corp. za prawie 5 miliardów dolarów, CAES Systems Holdings za 1,9 miliarda dolarów oraz jednostkę technologii skroplonego gazu ziemnego Air Products and Chemicals Inc. za 1,8 miliarda dolarów. Pod kierownictwem CEO Vimala Kapura od czerwca 2023 r. Honeywell udoskonala swoje portfolio, aby wykorzystać megatrendy branżowe. Mimo to notowania akcji nadal pozostają w tyle za indeksem S&P 500 w tym samym okresie.

Honeywell (interwał D1)

Po ogłoszeniu planów przejęcia, akcje Honeywell wzrosły o prawie 3% w obrocie przed otwarciem sesji kasowej do około 207 USD. Obecnie akcje ustabilizowały się na poziomie około 206 USD przy wzroście o 1,6%.