Indeks dolara w tendencji spadkowej

Notowania indeksu dolara (USDIDX) od dłuższego czasu utrzymują się w tendencji spadkowej. Patrząc na wykres H4 pod kątem analizy technicznej, kurs ponownie odbił się do górnego ograniczenia układu 1:1 przy 101.125, co miało miejsce 19 września. Zgodnie z metodologią Overbalance, dopóki nie dojdzie do zanegowania geometrii, obowiązuje tendencja spadkowa. Dodatkowo kurs pozostaje poniżej średniej z ostatnich 100 okresów, co potwierdza obecnie panującą tendencję spadkową. W przypadku utrzymania negatywnego sentymentu, bazowym scenariuszem wydaje się ruch w kierunku ostatnich dołków przy 99.90. Z drugiej strony, gdyby doszło do zanegowania układu 1:1, jako kolejne opór należy traktować strefę pomiędzy 101.625, a 101.950.

USDIDX interwał H4. Źródło: xStation5