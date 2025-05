💲⏬Indeks dolara zniżkuje 0,5%

Dolar traci w oczekiwaniu na spotkanie ministr贸w finans贸w pa艅stw G7

Ostatnie dni przynios艂y ponownie wyra藕ne os艂abienie dolara, kt贸ry znalaz艂 si臋 blisko miesi臋cznych szczyt贸w. Inwestorzy z niepokojem wyczekuj膮 spotkania G-7, licz膮c na wskaz贸wki dotycz膮ce ewentualnych zmian w ameryka艅skiej polityce walutowej. Na rynku panuje przekonanie, 偶e Stany Zjednoczone mog膮 by膰 nie tylko sk艂onne zaakceptowa膰 s艂abszego dolara, ale w zasadzie d膮偶y膰 do dalszego os艂abienia swojej waluty, co ma wspiera膰 eksport i 艂agodzi膰 skutki deficytu handlowego.

Na sytuacj臋 ameryka艅skiej waluty wp艂ywa kilka czynnik贸w. Po pierwsze, narastaj膮 obawy o kondycj臋 finans贸w publicznych USA. Rosn膮cy deficyt bud偶etowy i ostatnia obni偶ka ratingu kredytowego podwa偶aj膮 zaufanie do dolara jako globalnej waluty rezerwowej. Inwestorzy coraz ostro偶niej podchodz膮 do finansowania ameryka艅skiego d艂ugu, co przek艂ada si臋 na spadek warto艣ci dolara. Wobec ostatniego wzrostu napi臋cia na Bliskim Wschodzie nie mo偶na wykluczy膰, 偶e dolar nie zyska艂by przy ewentualnej eskalacji. Rentowno艣ci obligacji 10 letnich w USA si臋gaj膮 ju偶 4,53% i znajduj膮 si臋 blisko najwy偶szych poziom贸w od lutego. Niemniej, je艣li okaza艂oby si臋, 偶e w Europie pojawi艂yby si臋 na nowo problemy gospodarcze, a w Japonii problem rosn膮cych rentowno艣ci obligacji sta艂by si臋 dla rz膮du problemem, wtedy dolar ponownie m贸g艂by sta膰 si臋 obiektem po偶膮dania ze strony inwestor贸w.聽

Wracaj膮c do kwestii handlowych, trwaj膮ce negocjacje handlowe i rozmowy walutowe z partnerami z Azji, takimi jak Korea Po艂udniowa i Japonia, s膮 odczytywane jako sygna艂, 偶e Stany Zjednoczone mog膮 nieformalnie wspiera膰 s艂absz膮 walut臋. W efekcie dolar traci na warto艣ci wobec innych g艂贸wnych walut, a inwestorzy ograniczaj膮 ekspozycj臋 na ameryka艅skie aktywa.

W tle pozostaj膮 tak偶e napi臋cia geopolityczne, kt贸re tradycyjnie wzmacnia艂y dolara jako bezpieczn膮 przysta艅. Obecnie jednak to inne waluty, takie jak frank szwajcarski czy jen, zyskuj膮 na warto艣ci w obliczu niepewno艣ci, co dodatkowo ci膮偶y ameryka艅skiej walucie. Warto wspomnie膰, 偶e obecne spotkanie G7 ministr贸w finans贸w w Kanadzie jest jedynie preludium przed szczytem, kt贸re odb臋dzie si臋 w tym samym kraju w po艂owie przysz艂ego miesi膮ca.聽

Indeks dolara testuje zniesienie 61.8 ostatniego odbicia. Sezonowo艣膰 wskazuje na mo偶liwe os艂abienie do pocz膮tku lutego, a nast臋pnie odbicie. Dolar jest wyra藕nie wyprzedany przez spekulant贸w, podobnie jak by艂o to w okresie wrzesie艅-listopad zesz艂ego roku. 殴r贸d艂o: xStation5