Indeksy amerykańskie wymazują wzrosty 📉US100 traci po przekroczeniu 20,000 punktów

鈥婦zi艣 obserwujemy, 偶e kontrakty terminowe na indeksy Wall Street wymazuj膮 znaczn膮 cz臋艣膰 wczorajszych wzrost贸w, kt贸re spowodowane by艂y "go艂臋bim" odbiorem stanowiska Fed (ograniczenie QT; ni偶sza prognoza PKB i wy偶sza oczekiwana stopa bezrobocia) oraz pozycjonowaniem spekulacyjnym, gdzie dealerzy opcji gamma mogli by膰 zmuszeni do zamykania kr贸tkich pozycji, aby odwr贸ci膰 negatywn膮 ekspozycj臋 gamma.鈥

Obecnie US100 spada do 19 750 punkt贸w po osi膮gni臋ciu prawie 20 100 rano, podczas gdy indeks zmienno艣ci VIX odbija si臋 o prawie 4%. Wczoraj ton przewodnicz膮cego Fed, Powella, by艂 wyra藕nie bardziej jastrz臋bi ni偶 postrzegane stanowisko Fed, sygnalizuj膮c niepewno艣膰 nie tylko co do przysz艂o艣ci gospodarki USA, ale tak偶e prognoz samego Fed.

Na interwale M15 widzimy, 偶e dzisiejszy wolumen sprzeda偶y na US100 jest bardzo wysoki, zw艂aszcza bior膮c pod uwag臋 fakt, 偶e sesja w USA jeszcze si臋 nie rozpocz臋艂a. Jest on prawie tak wysoki jak wolumen notowany wczoraj, podczas konferencji Fed i Powella. To nietypowa sytuacja dla US100. Tak偶e inne indeksy ameryka艅skie wymaza艂y poka藕n膮 cz臋艣膰 wczorajszych wzrost贸w; US500 i US30 notowane s膮 na nieznacznym plusie,podczas gdy rano w uj臋ciu intraday zyskiwa艂y w okolicach 0.8% - 1%.聽