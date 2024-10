Intel zyskuje 2% po wydaniu nowych procesorów AI 🔔

Intel (INTC.US) wypu艣ci艂 nowe chipy zoptymalizowane pod k膮tem AI, procesor Xeon 6 oraz akcelerator AI Gaudi 3, d膮偶膮c tym samym do odebrania cz臋sci rynku dominuj膮cej Nvidii (NVDA). Xeon 6, zbudowany z rdzeni P, oferuje dwukrotnie wy偶sz膮 wydajno艣膰 w por贸wnaniu do swojego poprzednika i jest zaprojektowany pod k膮tem AI oraz innych zada艅 wymagaj膮cych wysokiej mocy obliczeniowej. Z kolei Gaudi 3 dedykowany jest聽 wielkoskalowym aplikacjom AI. Pomimo post臋p贸w, Intel wci膮偶 jest daleko od grania na r贸wni z AMD czy Nvidi膮, kt贸rej akcje wzros艂y o 140% od pocz膮tku roku. Dla por贸wnania, akcje Intela straci艂y w tym rok ok. 50% swojej warto艣ci.

Intel przechodzi powa偶n膮 transformacj臋 pod kierownictwem CEO Pata Gelsingera, koncentruj膮c si臋 na rozwoju zaawansowanych uk艂ad贸w scalonych oraz rozbudowie swoich mo偶liwo艣ci produkcyjnych. Firma napotka艂a ostatnio trudno艣ci, jak m.in. rozczarowuj膮ce wyniki finansowe i redukcj臋 zatrudnienia, co czyni j膮 potencjalnym celem przej臋cia przez Qualcomm. Intelowi udaje si臋 jednak pozyskiwa膰 kluczowych klient贸w jak Amazon i Microsoft. Dodatkowo firma planuje oddzieli膰 segment foundry od dzia艂u projektowania, aby zwi臋kszy膰 zaufanie klient贸w.

Intel (D1)

Akcje Intela wydaj膮 si臋 stabilizowa膰 po znacz膮cych spadkach na koniec lipca. W sierpniu i wrze艣niu cena akcji oscylowa艂a mi臋dzy 19 a 21 dolar贸w, a w ostatnich kilku sesjach handlowych pojawi艂a si臋 pr贸ba wybicia ponad te poziomy. Obecnie akcje wzros艂y o 2,0% na interwale dziennym.

