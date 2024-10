J.P. Morgan z bardzo mocnymi wynikami za Q3📊Akcje nieznacznie zyskują przed otwarciem rynku

JPMorgan Chase (JPM.US) opublikowa艂 dzi艣 raport o zyskach za III kwarta艂 2024 r. przed sesj膮 na Wall Street, ujawniaj膮c lepsze, ni偶 oczekiwano zyski i silny wzrost przychod贸w. Akcje zyskuj膮 jednak nieznacznie, bo oko艂o 0.7% w handlu przed otwarciem. Spowodowane jest to obni偶k膮 st贸p w USA, kt贸ra wraz z potencjalnie kolejnymi ci臋ciami prawdopodobnie do艣膰 istotnie obni偶y wynik odsetkowy w kolejnych kwarta艂ach; narracj臋 t膮 potwierdzi艂 sam bank, wskazuj膮c, 偶e ostatnie kwarta艂y mog艂y by膰 nieco 'ponadnormatywne' i dynamika rentowno艣ci b臋dzie trudna do utrzymania w przysz艂ym roku.

Najwi臋kszy ameryka艅ski bank pod wzgl臋dem aktyw贸w prawdopodobnie spotka si臋 z pozytywn膮 reakcj膮 rynku ze wzgl臋du na dobre wyniki i podwy偶szone ca艂oroczne prognozy, pomimo zawi膮zania wi臋kszej ilo艣ci rezerw na straty kredytowe. JPMorgan odnotowa艂 lepsze ni偶 oczekiwano wyniki w wyniku odsetkowym netto, skorygowanych przychodach i EPS. Op艂aty za bankowo艣膰 inwestycyjn膮 banku wzros艂y o 31%, podczas gdy przychody wzros艂y o 8%. 艁膮czna warto艣膰 zarz膮dzanych aktyw贸w JPMorgan osi膮gn臋艂a 3,90 bln USD, przekraczaj膮c oczekiwania analityk贸w.聽

Najwa偶niejsze dane

Doch贸d netto w wysoko艣ci 12,9 mld USD, przekraczaj膮cy oczekiwania, ale ni偶szy o 2% r/r.

Zarz膮dzany doch贸d odsetkowy netto osi膮gn膮艂 23,53 mld USD, przewy偶szaj膮c szacunki.

Skorygowane przychody w wysoko艣ci 43,32 mld USD, pobi艂y oczekiwania

EPS w wysoko艣ci 4,37 USD, powy偶ej konsensusu szacunkowego na poziomie 3,98 USD.

Zarz膮dzane aktywa wzros艂y do 3,90 bln USD, przekraczaj膮c szacunki

Prognoza wyniku odsetkowego netto za ca艂y rok 2024 podniesiona do ~91,5 mld USD

Oczekiwania analityk贸w. 殴r贸d艂o: Bloomberg Finance L.P.

Wyniki JPMorgan Chase za 3 kwarta艂 2024 r.

Zarz膮dzany wynik odsetkowy netto: 23,53 mld USD wobec oczekiwanych 22,8 mld USD

Skorygowane przychody: 43,32 mld USD vs 41,9 mld USD oczekiwano

EPS: 4,37 USD vs 3,98 USD oczekiwane

Doch贸d netto: 12,9 mld USD vs 12,1 mld USD oczekiwane (-2% r/r)

Po偶yczki og贸艂em: 1,34 bln USD wobec oczekiwanych 1,33 bln USD

Depozyty og贸艂em: 2,43 bln USD wobec oczekiwanych 2,4 bln USD

聽聽Podzia艂 na segmenty

Przychody bankowo艣ci detalicznej i spo艂ecznej: 17,8 mld USD (-3% r/r)

Przychody banku komercyjnego i inwestycyjnego: 17,0 mld USD (+8% r/r)

Przychody z bankowo艣ci inwestycyjnej: 2,4 mld USD (+29% r/r)

Przychody z rynk贸w i us艂ug w zakresie papier贸w warto艣ciowych: 8,37 mld USD (+8% r/r)

Przychody z zarz膮dzania aktywami i maj膮tkiem: 5,44 mld USD (+9% r/r)

聽聽Inne kluczowe wska藕niki

Rezerwa na straty kredytowe: 3,11 mld USD wobec oczekiwanych 2,94 mld USD

Odpisy netto: 2,09 mld USD wobec oczekiwanych 2,37 mld USD

Zwrot z kapita艂u w艂asnego: 16% wobec oczekiwanych 14,5%

Zwrot z materialnego kapita艂u podstawowego: 19% wobec oczekiwanych 17,5%

Standaryzowany wska藕nik CET1: 15,3% wobec oczekiwanych 15,1%

Warto艣膰 ksi臋gowa na akcj臋: 115,15 USD vs 113,80 USD oczekiwane

聽聽JPMorgan podni贸s艂 prognoz臋 wyniku odsetkowego netto na 2024 r. do ~91,5 mld USD, w por贸wnaniu z poprzednim ~91 mld USD. Od艂o偶y艂 3,1 mld USD na potencjalne straty kredytowe, ponad dwukrotnie wi臋cej ni偶 w 3. kwartale 2023 r. Op艂aty za bankowo艣膰 inwestycyjn膮 wzros艂y o 31%, podczas gdy przychody z rynk贸w wzros艂y o 8%. Bank spodziewa si臋, 偶e wynik odsetkowy netto w IV kwartale 2024 r. nieznacznie spadnie do 22,9 mld USD. JPMorgan ostrzeg艂, 偶e m贸g艂 鈥瀗admiernie zarabia膰鈥 na kredytach, co b臋dzie trudne do powt贸rzenia. Potencjalny cykl luzowania polityki Rezerwy Federalnej mo偶e wp艂yn膮膰 na przysz艂y wynik odsetkowy netto.

聽聽

殴r贸d艂o: xStation5