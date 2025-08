AMD traci po wynikach

AMD, czyli największy konkurent Nvidii w produkcji chipów związanych z centrami danych i AI, jednocześnie będąc mocno konkurencyjnym pod względem cenowym, opublikował wyniki finansowe za Q2 2025:

Przychody: Q2 2025: 7,69 mld USD, konsensus: 7,43 mld USD; Q2 2024: 5,84 mld USD, dynamika r/r: +32%

Skorygowany EPS (non-GAAP): Q2 2025: 0,48 USD, konsensus: 0,49 USD; Q2 2024: 0,69 USD, dynamika r/r: –30%

EPS (GAAP): Q2 2025: 0,54 USD; Q2 2024: 0,16 USD, dynamika r/r: +238%

Skorygowany zysk operacyjny: Q2 2025: 897 mln USD, konsensus: 903 mln USD; Q2 2024: 1,26 mld USD, dynamika r/r: –29%

Zysk netto (non-GAAP): Q2 2025: 781 mln USD; Q2 2024: 1,13 mld USD, dynamika r/r: –31%

Marża brutto GAAP: Q2 2025: 40%; Q2 2024: 49%; Spadek o 9 pp

Marża brutto non-GAAP: Q2 2025: 43%, konsensus: 54,1%; Q2 2024: 53%; Spadek o 10 pp

Nakłady CAPEX: Q2 2025: 282 mln USD, konsensus: 176 mln USD; Q2 2024: 154 mln USD; Wzrost o 83%

Wydatki na R&D: Q2 2025: 1,89 mld USD, konsensus: 1,72 mld USD; Q2 2024: 1,58 mld USD; Wzrost o 20%

Segmenty biznesowe

Data Center: $3,2 mld (+14%) – popyt na EPYC, ale spowolnienie przez embargo na GPU MI308 dla Chin.



Client: $2,5 mld (+67%) – rekordowy kwartał przez nowe procesory Ryzen.



Gaming: $1,1 mld (+73%) – silne odbicie, popyt na karty Radeon i konsole.



Embedded: $824 mln (–4%) – jedyny segment na minusie



Prognoza na Q3 2025 vs oczekiwane:

Przychody: $8,7 mld ± $0,3 mld ( konsensus: $8,37 mld )



Non-GAAP marża brutto: ok. 54% ( konsensus: 54,1% )



AMD traci niemal 4% Po wynikach

Spółka pokazuje niedostosowany do GAAP EPS wyraźnie niższy niż w zeszłym roku. Mamy również spadek zysku operacyjnego i marży. Ostry spadek marży wywołany jest jednorazowymi odpisami związanymi z ograniczeniem eksportu AI GPU do Chin. Niemniej potencjalnie ta sytuacja ma szanse się odmienić w niedalekiej przeszłości. Niemniej rynek wciąż zastanawia się, czy ograniczenia związane z eksportem do Chin, nie doprowadzą do powstania wyraźnych kosztów operacyjnych dla spółki. Wysoki CAPEX i wydatki na R&D podnoszą obawy inwestorów o presję na niższe przepływy pieniężne w najbliższych kwartałach. Pomimo dobrych wyników pod względem przychodów oraz optymistycznej prognozy na Q3, obecna ocena skupiła się na krótkoterminowych problemach związanych z marżą oraz niepewnością dotyczącą Chin.

W pierwszej reakcji akcje traciły ponad 5%, ale obecnie strata została zredukowana do nieco poniżej 4%. Akcje spółki znajdują się ok. 30% poniżej historycznych szczytów, ale od początku kwietnia odbiły o ok. 130%.