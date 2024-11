🗽🗳️Jak śledzić wybory w USA?

Wielkimi krokami zbli偶aj膮 si臋 wybory prezydenckie w USA. Chocia偶 wyb贸r samego prezydenta jest bardzo wa偶ny w kontek艣cie polityki zagranicznej, ewentualne zmiany dotycz膮ce polityki wewn臋trznej b臋d膮 zale偶ne od tego, kto b臋dzie sta艂 u w艂adzy Kongresu. Wybory jak zwykle maj膮 ogromny wp艂yw na rynki finansowe i w godzinach nocnych, kiedy b臋dziemy poznawa膰 wyniki z poszczeg贸lnych stan贸w, rynki mog膮 reagowa膰 dosy膰 znacz膮co. W tym artykule przedstawimy, jak wygl膮daj膮 ostatnie sonda偶e, jak b臋dzie przebiega膰 noc wyborcza w USA, z jakich narz臋dzi warto korzysta膰 oraz przede wszystkim to, jak reagowa膰 b臋d膮 rynki finansowe.聽

Jak dzia艂aj膮 wybory w USA?

Specyfika wybor贸w w USA pokazuje, 偶e og贸lnokrajowe sonda偶e nie zawsze maj膮 sens. Jest to zwi膮zane z systemem elektoralnym. Zgodnie z ameryka艅sk膮 konstytucj膮 prezydenta oraz wiceprezydenta USA wybiera Kolegium Elektor贸w. Ka偶dy stan oraz Dystrykt Kolumbia wyznacza liczb臋 elektor贸w, kt贸ra jest r贸wna liczbie senator贸w i reprezentant贸w w Kongresie. Liczba ta mo偶e zmienia膰 si臋 z wybor贸w na wybory, co jest zwi膮zane ze spisem ludno艣ci. G艂osy w poszczeg贸lnych stanach oddawane s膮 na kandydata na prezydenta i ten, kt贸ry dostanie najwi臋ksz膮 liczb臋 g艂os贸w, zagrania ca艂膮 pul臋 elektor贸w. Ten, kto zgarnie wi臋kszo艣膰 z 538 g艂os贸w elektorskich (czyli przynajmniej 270), zostanie nowym prezydentem.聽

Na co wskazuj膮 sonda偶e?

Dynamika tych wybor贸w zmienia艂a si臋 kilkukrotnie. Na pocz膮tku nie dawano 偶adnych szans Trumpowi, ale szereg s艂abych wyst膮pie艅 obecnego prezydenta Joe Bidena doprowadzi艂 spadku jego poparcia, a w konsekwencji zamiany kandydata w Partii Demokratycznej. Od lipca kandydatk膮 na stanowisko prezydenta jest obecna wiceprezydentka Kamala Harris. Harris bardzo szybko zdoby艂a popularno艣膰 i na pocz膮tku zdominowa艂a Trumpa. Niemniej na miesi膮c przed wyborami szala ponownie zacz臋艂a przesuwa膰 si臋 na korzy艣膰 Trumpa.聽

Sonda偶e w USA, w szczeg贸lno艣ci te og贸lnokrajowe nie musz膮 odzwierciedla膰 faktycznego prawdopodobie艅stwa wygranej przez danego kandydata. Liczba elektor贸w w poszczeg贸lnych stanach r贸偶ni si臋 bardzo mocno, a same og贸lnokrajowe sonda偶e przeprowadzane s膮 na bardzo ma艂ej grupie, ok. 1000-2000 os贸b, g艂贸wnie w spos贸b telefoniczny. Warto pami臋ta膰 o tym, 偶e w 2016 roku przewaga Hilary Clinton w og贸lnokrajowych sonda偶ach by艂a mia偶d偶膮ca i nierzadko by艂a dwucyfrowa. Ostatecznie wygra艂 Trump, cho膰 sama Hilary Clinton osi膮gn臋艂a kilka milion贸w g艂os贸w wi臋cej w ca艂ych Stanach Zjednoczonych. Liczy艂y si臋 jednak g艂osy elektorskie. Podobna sytuacja pod wzgl臋dem g艂os贸w mia艂a miejsce w 2000 roku, kiedy to Bush wygra艂 z Gore na g艂osy elektorskie, ale nie na tzw. 鈥減opular vote鈥.聽

Co pokazuj膮 sonda偶e? Sonda偶e wskazuj膮 na bardzo wyr贸wnan膮 walk臋, a niewielkie r贸偶nice zawieraj膮 si臋 w b艂臋dzie statystycznym. Obserwatorzy oraz rynek finansowy coraz bardziej zwracaj膮 uwag臋 na strony z zak艂adami dotycz膮cymi tego, kto wygra wybory. Ludzie nie chc膮 straci膰 swoich pieni臋dzy, dlatego nie stawiaj膮 na kandydata, na kt贸rego nie wierz膮. Pr贸by s膮 tu r贸wnie偶 zdecydowanie wi臋ksze. Patrz膮c na kontrakty na Polymarket, liczba kontrakt贸w przekracza obecnie 50 tys., co jest znacz膮c膮 liczb膮 przy sonda偶ach opiewaj膮cych na jedynie 1000 os贸b. Chocia偶 przez kilka ostatnich tygodni wi臋kszo艣膰 stron z zak艂adami wskazywa艂a na Trumpa, to w przypadku PredictIt, szanse przechylaj膮 si臋 na stron臋 Harris.聽

殴r贸d艂o: Bloomberg Finance LP, XTB

Bardziej szczeg贸艂owe prawdopodobie艅stwa, przede wszystkim te dotycz膮ce ca艂ego bilansu w艂adzy. 殴r贸d艂o: Bloomberg Finance LP

Oczywi艣cie wi臋ksze znaczenie maj膮 sonda偶e dotycz膮ce poszczeg贸lnych stan贸w. Tu pr贸ba r贸wnie偶 nie jest zbyt du偶a, gdy偶 opiewa na mniej wi臋cej 1000 os贸b. Ten spos贸b przewidywania wynik贸w jest jednak dok艂adniejszy ni偶 og贸lnokrajowy sonda偶. Sonda偶e te pokazuj膮 nam r贸wnie偶 tzw. 鈥渟wing states鈥, czyli stany wahaj膮ce si臋. Wi臋kszo艣膰 stan贸w jest okre艣lona pod wzgl臋dem poparcia: Kalifornia czy Nowy Jork od dawna s膮 鈥渄emokratyczne鈥. Z drugiej strony Republikanie niemal zawsze zgarniaj膮 po艂udniowe stany takie jak Oklahoma, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Alabama i tym podobne. W wi臋kszo艣ci przypadk贸w Teksas i Floryda s膮 republika艅skie, ale wiele os贸b z Nowego Jorku czy Kaliforni przeprowadzi艂o si臋 w ostatnich latach w te rejony. Warto r贸wnie偶 zwr贸ci膰 uwag臋, 偶e na godziny przed rozpocz臋ciem g艂osowania osobistego, sonda偶e daj膮 r贸wnie偶 du偶膮 szans臋聽

Ze wzgl臋du na to, 偶e wi臋kszo艣膰 stan贸w ma okre艣lone pogl膮dy, kluczowa rozgrywka dotyczy wspomnianych stan贸w wahaj膮cych si臋. Zazwyczaj s膮 to co roku podobne stany, niemniej zmieniaj膮 si臋 one ze wzgl臋du na jakie艣 zmiany w postaci np. du偶ego wzrostu bezrobocia albo pozytywnych zmian ze wzgl臋du na prowadzon膮 polityk臋 wewn膮trz stanu. W tym roku do swing states zaliczaj膮 si臋:

Pennsylvania (19 g艂os贸w elektorskich)

Georgia (16 g艂os贸w elektorskich)

North Carolina (16 g艂os贸w elektorskich)

Michigan (15 g艂os贸w elektorskich)

Wisconsin (15 g艂os贸w elektorskich)

Arizona (11 g艂os贸w elektorskich)

Minnesota (10 g艂os贸w elektorskich)

Nevada (6 g艂os贸w elektorskich)

Mapa z poparciem w poszczeg贸lnych stanach pokazuje jak mocno wyr贸wnana jest walka. R贸偶nice w sonda偶ach w poszczeg贸lnych stanach s膮 bardzo niewielkie i trudno przewidzie膰 wynik wybor贸w w stanach wahaj膮cych si臋, patrz膮c r贸wnie偶 na historyczne g艂osowanie. 殴r贸d艂o: Real Clear Polling

Patrz膮c ju偶 z perspektywy zak艂ad贸w internetowych, Trump teoretycznie zgarnia zdecydowan膮 wi臋kszo艣膰 stan贸w wahaj膮cych si臋. NIemniej trzeba podkre艣li膰, 偶e osoby obstawiaj膮ce w danych stanach niekoniecznie musz膮 mieszka膰 w tym stanie, dlatego ryzyko pomy艂ki w zak艂adach w poszczeg贸lnych stanach wydaje si臋 by膰 dosy膰 spore.

W Michigan i Wisconsin prowadzi Harris, natomiast w pozosta艂ych stanach wahaj膮cych si臋 wida膰 raczej przewag臋 Trumpa. Maleje jednak jego poparcie w Pennsylvanii. 殴r贸d艂o: Bloomberg Finance LP

Wa偶ny jest te偶 Kongres

Prezydent w USA ma dosy膰 du偶e uprawnienia. Przede wszystkim przewodzi administracji pa艅stwowej i gwarantuje wykonywanie prawa. Niemniej ma te偶 bardzo du偶y wp艂yw na kszta艂t polityki zagranicznej. Mo偶e r贸wnie偶 wydawa膰 dekrety wykonawcze, co jest kluczowe w momencie podzielonego Kongresu. Opr贸cz samego wyboru prezydenta, obywatele Stan贸w Zjednoczonych b臋d膮 wybiera膰 ca艂膮 Izb臋 Reprezentant贸w, jedn膮 trzeci膮 cz艂onk贸w Senatu i w艂adze stanowe. Przez d艂ugi czas najbardziej prawdopodobnym scenariuszem by艂o utrzymanie podzielonego Kongresu: republika艅ska Izba Reprezentant贸w oraz demokratyczny Senat. Bez pe艂ni w艂adzy w Kongresie, 偶aden z kandydat贸w nie b臋dzie w stanie w pe艂ni wykona膰 swojego planu wyborczego. Jak wygl膮daj膮 obecne sonda偶e?

Izba Reprezentant贸w

W tym wypadku obserwujemy wyr贸wnan膮 walk臋 i nie jest wykluczone, 偶e po obecnej w艂adzy Republikan贸w w ni偶szej izbie dojdzie do zmiany. Utrzymanie Izby w r臋kach Republikan贸w jest najmocniej prawdopodobne przy wygranej ze strony Trumpa.

殴r贸d艂o: Real Clear Polling

Senat

Republikanie maj膮 a偶 46 bezpiecznych miejsc, ze wzgl臋du na elektorat lub brak wybor贸w w poszczeg贸lnych stanach. W ostatnim czasie wzros艂o prawdopodobie艅stwo przej臋cia w艂adzy przez Republikan贸w. W przypadku remisu, czyli 50 senator贸w republika艅skich oraz 50 senator贸w demokratycznych decyduj膮cy g艂os w Senacie ma wiceprezydent.聽

殴r贸d艂o: Real Clear Polling

Kiedy poznamy wyniki?

Ile stan贸w w USA (50 stan贸w oraz Dystrykt Kolumbii - czyli Waszyngton), tyle r贸偶nych sposob贸w g艂osowania. W cz臋艣ci stan贸w g艂osowanie mo偶e odbywa膰 si臋 korespondencyjnie, a w niekt贸rych mo偶na oddawa膰 g艂osy osobi艣cie ju偶 od kilkudziesi臋ciu dni. Niemniej zdecydowana wi臋kszo艣膰 g艂os贸w b臋dzie oddana we wtorek 5 listopada. Wi臋kszo艣膰 stan贸w g艂osuje przez 12 godzin, od godziny 7 czasu lokalnego do godziny 7 wieczorem czasu lokalnego. Jednak w niekt贸rych stanach g艂osowania rozpoczynaj膮 si臋 wcze艣niej lub p贸藕niej, a godziny zamkni臋cia lokali s膮 r贸wnie偶 r贸偶ne. Warto te偶 pami臋ta膰, 偶e w USA mamy kilka stref czasowych, dlatego poszczeg贸lne wyniki b臋d膮 sp艂ywa膰 niemal przez ca艂膮 noc, patrz膮c z perspektywy europejskiej.聽

Sonda偶e dotycz膮ce poszczeg贸lnych stan贸w najprawdopodobniej b臋d膮 pojawia膰 si臋 ju偶 oko艂o godziny 23-24, natomiast pierwsze wyniki exit poll poznamy o godzinie 01:00 czasu CET. Oczywi艣cie warto pami臋ta膰, 偶e wyniki exit poll niekoniecznie musz膮 zgadza膰 si臋 z wynikiem ko艅cowym, gdy偶 wiele g艂os贸w by艂o oddanych korespondencyjnie. Warto te偶 pami臋ta膰, 偶e w samych stanach r贸偶nica zaledwie kilku tysi臋cy g艂os贸w mo偶e zrobi膰 ogromn膮 r贸偶nic臋. Na kt贸re wyniki trzeba zwr贸ci膰 uwag臋 najmocniej?

Georgia opublikuje wyniki najprawdopodobniej chwil臋 po godzinie 01:00 CET. Jest to pierwszy swing state

P贸艂 godziny p贸藕niej, czyli o 01:30 poznamy wyniki z North Carolina

W kontek艣cie ca艂ych wybor贸w kluczowa b臋dzie godzina 02:00 CET. Wtedy poznamy wyniki z Pensylwanii, kt贸ra jest w zasadzie najwa偶niejszym stanem. Bez wygranej w tym stanie, Harris nie ma szans na prezydentur臋 (zak艂adaj膮c Georgie oraz North Carolina dla Trumpa)

O godzinie 02:00 poznamy a偶 177 g艂os贸w elektorskich, co da nam od pocz膮tku publikacji 264 g艂osy elektorskie. Oczywi艣cie jest ma艂o prawdopodobne, 偶e wi臋kszo艣膰 z tych g艂os贸w przypada na jednego kandydata

Nast臋pnie bardzo ciekawie b臋dzie o godzinie 03:00 CET. Wtedy poznamy wyniki g艂osowania z Michigan, Arizony oraz Wisconsin. W sumie z pozosta艂ymi stanami b臋dzie to 154 g艂osy.聽

O godzinie 04:00 poznamy g艂osy z Nevady - teoretycznie mog膮 by膰 decyduj膮ce, ale prawdopodobnie b臋dziemy znali ju偶 wst臋pnie mo偶liwy wynik wybor贸w

Ostatnie g艂osy poznamy z Hawaj贸w o godzinie 5:00, natomiast o godzinie 7 b臋dzie to Alaska

Godziny podane s膮 jedynie pogl膮dowo i bazuj膮 na danych historycznych oraz oficjalnych zamkni臋ciach lokali wyborczych. Ze wzgl臋du na skomplikowany system wyborczy, sporo g艂os贸w b臋dzie liczone jeszcze przez wiele godzin. Warto doda膰 w tym wypadku przyk艂ad Georgii, gdzie w ostatnim czasie podwa偶ano wygran膮 Bidena. Niemniej dosz艂o tam do zmiany w systemie wyborczym, kt贸ra ma zmniejszy膰 prawdopodobie艅stwo nie艣cis艂o艣ci. 殴r贸d艂o: Ballotpedia, TheGreenpapers, XTB

Warto pami臋ta膰, 偶e w przypadku USA nie ma takiej instytucji jak Pa艅stwowa Komisja Wyborcza, kt贸ra podaje bardzo szybko wyniki z pierwszych lokali wyborczych. Wybory w ka偶dym stanie odbywaj膮 si臋 osobno i w艂adze ka偶dego stanu po przeliczeniu wszystkich g艂os贸w deleguj膮 elektor贸w na Kolegium, kt贸re odb臋dzie si臋 17 grudnia. Elektorzy oddaj膮 g艂os zgodnie z wynikiem w danym stanie. Jednak wcze艣niej, du偶e stacje telewizyjne og艂aszaj膮 wed艂ug ich wiedzy, kto wygra艂, w kt贸rym stanie i jak plasuje si臋 wynik poszczeg贸lnych kandydat贸w na terenie ca艂ych Stan贸w Zjednoczonych.聽

Jak mo偶e reagowa膰 rynek?

Jak pokazuje historia, wp艂yw wynik贸w wybor贸w na rynek finansowy jest ograniczony w d艂ugim terminie. W d艂ugim terminie liczy si臋 przede wszystkim to jakimi danymi mo偶e pochwali膰 si臋 ameryka艅ska gospodarka, jakie decyzje podejmuje Rezerwa Federalna oraz jak w tym otoczeniu radz膮 sobie ameryka艅skie korporacje. Jednak w kr贸tkim terminie mo偶liwe s膮 spore reakcje cenowe na niekt贸rych aktywach, a polityka poszczeg贸lnych kandydat贸w oraz Kongresu b臋dzie determinowa艂a wyniki gospodarki, przedsi臋biorstw oraz mo偶e wp艂ywa膰 na decyzje banku centralnego.聽

Zanim przejdziemy do analizy r贸偶nych scenariuszy, warto rzuci膰 okiem na pewne statystyki dotycz膮ce indeksu S&P 500. Ten zyskiwa艂 艣rednio przed jak i po wyborach, patrz膮c na okres w sumie 24 miesi臋cy. Chocia偶 wyniki te s膮 zaburzone poprzez Wielki Kryzys Finansowy, Covid, czy ostatnie zawirowania zwi膮zane z napi臋ciem sytuacji w Europie Wschodniej czy na Bliskim Wschodzie to mo偶na zauwa偶y膰, 偶e:

S&P 500 zyskiwa艂 nieco mocniej przed wygran膮 kandydata republika艅skiego, patrz膮c na ostatnie 40 lat. Na ten moment zwrot z ostatnich 12 miesi臋cy z kontraktu na S&P 500 jest nadzwyczaj przeci臋tny i wynosi a偶 37%!

Wzrosty przed wyborem kandydata demokratycznego by艂y mniejsze

Wzrosty na 12 miesi臋cy po wyborze kandydata republika艅skiego by艂y solidne, ale zdecydowanie mniejsze ni偶 by艂o to w przypadku wyboru kandydata demokratycznego. Tu jednak mamy spore zaburzenie zwi膮zane z pandemi膮 COVID

Zachowanie S&P 500 przed i po wyborach prezydenckich, w zale偶no艣ci od partii kandydata. 殴r贸d艂o: Bloomberg FInance LP, XTB

Oczywi艣cie dla samych zwrot贸w z indeksu S&P 500 wa偶ne b臋dzie r贸wnie偶 to, kto b臋dzie rz膮dzi艂 Kongresem. Obecnie najwi臋ksze prawdopodobie艅stwo to podzielony Kongres, cho膰 nie mo偶na wykluczy膰 pe艂ni w艂adzy zar贸wno jednej, jak i drugiej partii, cho膰 te prawdopodobie艅stwa s膮 relatywnie niskie.聽

Scenariusze wybor贸w

W zasadzie rozr贸偶ni膰 mo偶emy a偶 6 r贸偶nych g艂贸wnych scenariuszy zwi膮zanych z tym, kto b臋dzie prezydentem i jak podzielony b臋dzie Kongres (sam podzia艂 tego, kto we藕mie Senat, a kto Izb臋 Reprezentant贸w zwi臋ksza liczb臋 scenariuszy, ale nie wp艂ywa znacz膮co na to, jak b臋dzie reagowa艂 rynek). Poni偶ej przedstawimy najbardziej prawdopodobne scenariusze, kt贸re b臋d膮 mia艂y znaczenie dla rynk贸w:

Niebieska Fala

Scenariusz pe艂nej wygranej Partii Demokratycznej. Kamala Harris wygrywa, a Kongres zostaje przej臋ty w pe艂ni przez Demokrat贸w. Prawdopodobie艅stwo takiego ruchu by艂o oceniane nisko, ale obecnie to prawdopodobie艅stwo wzros艂o nawet w okolice 15%. Jak mo偶e zareagowa膰 na to rynek?

Jest to najgorszy potencjalny scenariusz dla rynku akcji. Pomimo tego, 偶e historia wskazuje na wzrosty dzi臋ki wygranej Demokrat贸w, to jednak plany Harris i Demokrat贸w wskazuj膮 na znaczne podniesienie podatk贸w, przede wszystkim tych korporacyjnych, ale r贸wnie偶 od zysk贸w kapita艂owych dla najbogatszych. US500 (S&P 500) mo偶e traci膰 w takim scenariuszu.

Jednocze艣nie Demokraci s膮 za wsparciem nowych technologii, przede wszystkim tych d膮偶膮cych do zielonej energii. Wielu za艂o偶ycieli Big Tech贸w z Doliny Krzemowej wspiera otwarcie Kandydat贸w. Mo偶liwe jest ograniczenie spadk贸w na US100 (Nasdaq) oraz wzrosty pojedynczych sp贸艂ek technologicznych (Broadcom AVGO.US ) oraz zajmuj膮cych si臋 zielon膮 energi膮 (Enphase Energy ENPH.US).

Pe艂na wygrana Demokrat贸w mo偶e by膰 jednak negatywna dla sektora finansowego. Istnieje szansa na uchwalenie ustawy dotycz膮cej konkurencyjno艣ci na rynku kart kredytowych i mo偶liwe wykonanie rekomendacji Bazylei III w sprawie rezerw kapita艂owych bank贸w. Pod presj膮 mog膮 znale藕膰 si臋 takie banki jak JP Morgan (JPM.US) czy Wells Fargo (WFC.US). Wyprzeda偶 powinna pojawi膰 si臋 r贸wnie偶 na sp贸艂kach maj膮cych ekspozycj臋 na rynek kryptowalut, takich jak Coinbase (COIN.US), MicroStrategy (MSTR.US).

Harris jest pierwsz膮 kandydatk膮 na stanowisko prezydenta USA, kt贸ra jest tak bardzo otwarta na pe艂n膮 legalizacj臋 marihuany w ca艂ym kraju. W takim wypadku sp贸艂ki takie jak Aurora Cannabis (ACB.US) mog膮 znale藕膰 wsparcie w postaci zwi臋kszonego popytu

Demokraci s膮 r贸wnie偶 mniej pozytywnie nastawieni do paliw kopalnych, co mo偶e zmniejszy膰 jeszcze mocniej ilo艣膰 wydawanych pozwole艅 na wydobycie. Pod presj膮 mog膮 znale藕膰 si臋 takie sp贸艂ki jak ConocoPhillips (COP.US), EOG Resources (EOG.US) czy Schlumberger (SLB.US)

Polityka zagraniczna b臋dzie utrzymana na obecnym poziomie. Harris b臋dzie wspiera艂a Ukrain臋 i umiarkowanie Izrael. Wi臋kszo艣膰 taryf celnych zostanie utrzymana, ale Harris b臋dzie chcia艂a ocieplenia stosunk贸w, zar贸wno z Europ膮, jak i z Chinami. Mo偶e to oznacza膰 pozytywny wp艂yw dla europejskich indeks贸w DE40 (DAX), FRA40 (CAC40) oraz chi艅skich indeks贸w CHN.cash (Hang Seng CE).聽

Polityka Harris polegaj膮ca na zwi臋kszeniu wydatk贸w mo偶e prowadzi膰 do wzrostu ilo艣ci d艂ugu, co mo偶e by膰 czynnikiem negatywnym w kr贸tkim i 艣rednim terminie. Indeks dolara (USDIDX) mo偶e znale藕膰 si臋 pod presj膮 . Mniejsze ryzyko wojny handlowej mo偶e r贸wnie偶 pobudzi膰 EURUSD do wzrostu.

W nast臋pstwie s艂abn膮cego dolara i rosn膮cego d艂ugu po pe艂nej wygranej Demokrat贸w, z艂oto mo偶e zyska膰 w kr贸tkim terminie. Z drugiej strony polityka zagraniczna Harris mo偶e by膰 nakierowana na zmniejszenie ryzyka geopolitycznego, co mo偶e by膰 mieszane dla z艂ota w d艂u偶szym terminie.聽

Harris i podzielony Kongres

Scenariusz wygranej Harris oraz podzielonego Kongresu nie zmieni tak naprawd臋 znacz膮co obecnego stanu rzeczy, dlatego wp艂yw na rynki finansowe mo偶e by膰 ograniczony. Harris oczywi艣cie mog艂aby rz膮dzi膰 poprzez dekrety wykonawcze, ale w mocno ograniczonym stopniu. Rynek wycenia ten scenariusz na ok 30%, cho膰 wcze艣niej by艂o to nawet 45%. Jak mo偶e zareagowa膰 rynek?

Brak zmian w podatkach dotycz膮cych zysk贸w kapita艂owych i brak du偶ych zmian podatk贸w by艂by odebrany prawdopodobnie pozytywnie przez ameryka艅ski rynek akcji. Oczywi艣cie cz臋艣膰 podatk贸w powr贸ci na wy偶sze poziomy na koniec 2025 roku. Niemniej w takim scenariuszu istnieje du偶a szansa na kontynuacj臋 wzrost贸w US500 (S&P 500) czy US100 (Nasdaq).聽

Ze wzgl臋du na brak du偶ych zmian w polityce fiskalnej, mo偶liwe mocniejsze dzia艂ania ze strony Rezerwy Federalnej. Pod tym wzgl臋dem du偶e prawdopodobie艅stwo os艂abienia si臋 dolara i jednoczesne dalsze wsparcie wzrostu na z艂ocie.聽

Harris, w kt贸rej gestii le偶a艂aby polityka zagraniczna, prawdopodobnie chcia艂aby z艂agodzenia stosunk贸w z Chinami oraz Europ膮. Mo偶liwe umiarkowane wsparcie dla europejskich indeks贸w takich jak DE40 (DAX) czy FRA40 (CAC40) oraz chi艅skiego rynku CHN.cash (Hang Seng CE)

Mo偶liwa jest pozytywna reakcja na sp贸艂kach zajmuj膮cych si臋 zielon膮 energi膮 (Enphase Energy ENPH.US) , a odwrotna na sektorze paliw kopalnych. Pod presj膮 mog膮 znale藕膰 si臋 takie sp贸艂ki jak ConocoPhillips (COP.US), EOG Resources (EOG.US) czy Schlumberger (SLB.US).聽

Brak deregulacji prawa odno艣nie kryptowalut mo偶e negatywnie wp艂yn膮膰 na sp贸艂ki jak Coinbase (COIN.US), MicroStrategy (MSTR.US) czy samego BITCOINA. Silna negatywna reakcja powinna by膰 r贸wnie偶 widoczna na sp贸艂kach 鈥渨ydobywaj膮cych鈥 kryptowaluty takich jak CleanSpark (CLSK.US), HUT 8 Mining (HUT.US), Terawulf (WULF.US) czy Iris Energy (IREN.US).聽

Z racji s艂abo艣ci dolara, mo偶liwe spadki na parze USDCNH . O偶ywienie po stronie walut EM (TRY, BRL, CLP)

Czerwona Fala

Scenariusz pe艂nej wygranej Partii Republika艅skiej. Donald Trump zostaje prezydentem, a Republikanie zdobywaj膮 pe艂n膮 kontrol臋 nad Kongresem. Prawdopodobie艅stwo realizacji takiego scenariusza by艂o stosunkowo niskie i wynosi艂o 15-20%. Obecnie niekt贸re strony daj膮 nawet 30-40% dla takiego scenariusza.

Dla rynku akcji mo偶e to oznacza膰 pocz膮tkowo pozytywn膮 reakcj臋 . US500 (S&P500) czy US100 (Nasdaq) mog膮 zyska膰 w kr贸tkim terminie. Republikanie s膮 zwolennikami obni偶enia podatk贸w oraz 艂agodniejszej regulacji, co szczeg贸lnie b臋dzie sprzyja艂o sektorom takim jak finanse i energetyka. Jednak w d艂ugiej perspektywie pozosta艂e plany polityczne Partii Republika艅skiej utrudniaj膮 jednoznaczne okre艣lenie kierunku dla rynku akcji.

Wobec 艂agodniejszego korporacyjnego spojrzenia i pozytywnego spojrzenia na paliwa kopalne, w kr贸tkim terminie mog膮 zyskiwa膰 banki, m.in. JP Morgan (JPM.US) czy Wells Fargo (WFC.US). Ze strony sektora energetycznego mog膮 zyskiwa膰 wszelkie sp贸艂ki dzia艂aj膮ce na terenie Ameryki P贸艂nocnej oraz szerzej. Trump prawdopodobnie wycofa bank na nowe projekty LNG, co powinno sprzyja膰 takim sp贸艂kom jak np. Exxon Mobil (XOM.US). Pozytywnie powinny zareagowa膰 r贸wnie偶 takie sp贸艂ki jak ConocoPhillips (COP.US), EOG Resources (EOG.US) czy Schlumberger (SLB.US)

Trump da艂 si臋 r贸wnie偶 pozna膰 jako umiarkowany przyjaciel rynku kryptowalut i mniejszego poziomu regulacji. W艂a艣nie dlatego takie sp贸艂ki jak Coinbase (COIN.US), MicroStrategy (MSTR.US) oraz sam BITCOIN mog膮 zareagowa膰 pozytywnie na wyb贸r Trumpa. Silna reakcja b臋dzie r贸wnie偶 widoczna na sp贸艂kach 鈥渨ydobywaj膮cych鈥 kryptowaluty takich jak CleanSpark (CLSK.US), HUT 8 Mining (HUT.US), Terawulf (WULF.US) czy Iris Energy (IREN.US).

Polityka handlowa Republikan贸w , w tym wzrost taryf celnych, negatywnie wp艂ynie na sektor technologiczny i dobra konsumpcyjne. Firmy technologiczne zajmuj膮ce si臋 produkcj膮 sprz臋tu b臋d膮 dotkni臋te wy偶szymi kosztami zwi膮zanymi z importem komponent贸w z Chin. Mo偶liwa eskalacja konfliktu handlowego z Chinami zaszkodzi r贸wnie偶 du偶ym ameryka艅skim firmom technologicznym dzia艂aj膮cym na tym rynku. Straci膰 z pewno艣ci膮 mog膮 chi艅skie indeksy jak CHN.cash (Hang Seng CE). Z drugiej strony mog膮 zyskiwa膰 sp贸艂ki zajmuj膮ce si臋 wysokimi technologami w USA (Intel INTC.US).聽

W d艂u偶szej perspektywie protekcjonizm charakterystyczny dla partii Republika艅skiej oraz prezydent Donalda Trumpa mo偶e r贸wnie偶 doprowadzi膰 do wzrostu cen . W takiej sytuacji niewykluczone b臋dzie bardziej restrykcyjne podej艣cie Rezerwy Federalnej, co w kr贸tkim terminie wp艂ynie na wzrost warto艣ci USD. Z kolei w d艂ugim terminie mo偶e spowodowa膰 wi臋ksze napi臋cia handlowe, doprowadzaj膮c do os艂abienia dolara. Niemniej w kr贸tkim terminie mo偶liwe s膮 przede wszystkim spadki na takich parach jak EURUSD, USDCNH czy wzrosty na USDJPY.聽

C艂a o wielko艣ci 60% na chi艅skie towary mog膮 doprowadzi膰 do dzia艂a艅 zwrotnych. Wa偶nym odbiorc膮 produkcji rolnej z USA s膮 w艂a艣nie Chiny. Za czas贸w prezydentury Trumpa dosz艂o do niemal ca艂ego za艂amania eksportu soi i kukurydzy. Wobec tego instrumenty takie jak SOYBEAN oraz CORN mog膮 znale藕膰 si臋 pod presj膮. 聽

Republikanie mog膮 r贸wnie偶 ograniczy膰 wsp贸艂prac臋 z Europ膮 w zakresie wykorzystania zielonej energii , co wp艂ynie negatywnie na europejskie indeksy takie jak DE30 (DAX) czy FRA40 (CAC40).聽

Trump i podzielony Kongres

Scenariusz wygranej Trumpa i podzielonego Kongresu oznacza potencjalne du偶e zmiany w polityce zagranicznej, ale ograniczone perspektywy zmian w samych USA. Rynek wycenia ten scenariusz na 20-30% Jak mo偶e zareagowa膰 rynek?

Trump prawdopodobnie b臋dzie w stanie utrzyma膰 wi臋kszo艣膰 ci臋膰 podatkowych z 2017 roku, ale dalsza ich redukcja mo偶e by膰 ograniczona. Powinien by膰 to pozytywny scenariusz dla rynku akcyjnego. US500 (S&P 500) oraz US100 (Nasdaq) powinny utrzyma膰 wzrosty

Pomimo podzielonego Kongresu, w gestii Trumpa pozostanie polityka zagraniczna. Trump najprawdopodobniej na艂o偶y wysokie c艂a na chi艅skie towary, dlatego istnieje szansa na dzia艂ania zwrotne ze strony Chin. Wobec tego instrumenty takie jak SOYBEAN oraz CORN mog膮 znale藕膰 si臋 pod presj膮. 聽

Niepewno艣膰 dotycz膮ca przysz艂o艣ci zielonej energii mo偶e wp艂yn膮膰 na brak ch臋ci inwestycji w tym sektorze. Sp贸艂ki takie jak First Solar (FSLR.US) oraz Enphase Energy (ENPH.US) mog膮 negatywnie zareagowa膰 na wyb贸r Trumpa.聽聽

Ucierpie膰 mog膮 te偶 firmy technologiczne zajmuj膮ce, kt贸re b臋d膮 dotkni臋te wy偶szymi kosztami zwi膮zanymi z importem komponent贸w z Chin. Mo偶liwa eskalacja konfliktu handlowego z Chinami zaszkodzi r贸wnie偶 du偶ym ameryka艅skim firmom technologicznym dzia艂aj膮cym na tym rynku.

Nale偶y oczywi艣cie pami臋ta膰, 偶e scenariusze te nie s膮 zero jedynkowe i kandydaci mog膮 zmieni膰 swoje zdanie na temat niekt贸rych kwestii. To samo tyczy si臋 r贸wnie偶 nowego Kongresu. Niemniej bazuj膮c na obecnych pogl膮dach oraz historii mo偶na z du偶ym prawdopodobie艅stwem przewidywa膰 mo偶liwe ruchy na rynkach finansowych. Trzeba jednak podkre艣li膰, 偶e to, co zdarzy艂o si臋 w przesz艂o艣ci, nie musi powt贸rzy膰 si臋 obecnie.聽

艢led藕 wybory z XTB!

Jak co ka偶de wybory Dzia艂 Analiz XTB b臋dzie na bie偶膮co relacjonowa艂 to co dzieje si臋 na rynku wraz z nap艂ywaj膮cymi informacjami na temat wynik贸w wybor贸w z poszczeg贸lnych stan贸w. Standardowo w Dziale Wiadomo艣ci na stronie oraz w aplikacji b臋d膮 pojawia膰 si臋 informacje dotycz膮ce wybor贸w i rynk贸w. Opr贸cz tego zaplanowane zosta艂y webinary LIVE w trakcie nocy wyborczej w USA.聽

Godziny webinar贸w mog膮 si臋 r贸偶ni膰 w zale偶no艣ci od warunk贸w rynkowych i sp艂ywaj膮cych wynik贸w. O webinarach b臋dziemy informowa膰 za po艣rednictwem sekcji Newsy w aplikacji. Pogl膮dowe godziny webinar贸w oraz kluczowych aktualizacji dotycz膮cych sonda偶y i wynik贸w:

Wtorek 5 listopada, ok. 20:30, podsumowanie sonda偶y, obecny stan rynku

艢roda 6 listopada, ok. 01:00, pierwsze wyniki plus wyniki z Georgii, pierwszego stanu wahaj膮cego si臋

艢roda 6 listopada, ok. 02:00, wyniki z Pensylwanii, kluczowego stanu dla obu kandydat贸w, kt贸ry mo偶e zdeterminowa膰 wyniki ca艂ych wybor贸w

艢roda 6 listopada, ok. 03:00-04:00, wyniki z wi臋kszo艣ci pozosta艂ych stan贸w wahaj膮cych si臋, du偶e prawdopodobie艅stwo tego, 偶e b臋dziemy zna膰 ju偶 zwyci臋zc臋

艢roda 6 listopada, ok. 06:30, sp艂ywaj膮 ostatnie wyniki exit poll, pierwsze stacje telewizyjne w USA mog膮 deklarowa膰 ju偶 zwyci臋zc臋. Jest to webinar w zast臋pstwie za Bli偶ej Rynk贸w o 08:30.聽

Ostatni spadek prawdopodobie艅stwa wygranej wybor贸w przez Trumpa podczas minionego weekendu doprowadzi艂 do cofni臋cia si臋 na dolarze. Do wybor贸w zosta艂y ju偶 godziny, dlatego rynki finansowe mog膮 by膰 coraz bardziej zmienne wraz z nap艂ywaj膮cymi informacjami. 殴r贸d艂o: Bloomberg Finance LP, XTB