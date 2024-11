🟡Jak złoto zareaguje na wybory?

Z艂oto ma za sob膮 jeden z najlepszych okres贸w w historii, patrz膮c na wzrost od pocz膮tku roku. Wzrost cen zwi膮zany jest oczywi艣cie ze zmian膮 nastawienia ze strony bank贸w centralnych czy spora niepewno艣膰 dotycz膮ca sytuacji na Bliskim Wschodzie, czy w ko艅cu w zwi膮zku z wyborami w Stanach Zjednoczonych, gdzie walka pomi臋dzy oboma kandydatami wydaje si臋 by膰 bardzo wyr贸wnana. Czy wyniki wybor贸w b臋d膮 mia艂y znaczenie? Jak wygl膮da obecna sytuacja fundamentalna na z艂ocie i czy mo偶emy liczy膰 w tym roku na dalsze osi膮ganie nowych historycznych szczyt贸w?

Najlepszy rok od pocz膮tku lat 80

Chocia偶 ten rok si臋 jeszcze nie sko艅czy艂, to wzrost na poziomie ponad 33% od pocz膮tku tego roku jest najwy偶szy dla z艂ota od prze艂omu lat 70 i 80. Nic nie wskazuje r贸wnie偶 na to, aby do ko艅ca tego roku nagle wi臋kszo艣膰 tego wypracowanego wzrostu mia艂aby by膰 zneutralizowana. Patrz膮c na ca艂y rynek surowc贸w, mamy niewiele rynk贸w, kt贸re da艂y wi臋kszy zwrot ni偶 z艂oto. Oczywi艣cie jest to kakao, kt贸re da艂o ponad 260% wzrostu, wliczaj膮c w to rolowania kontrakt贸w terminowych, sok pomara艅czowy ze wzrostem na poziomie 160% czy r贸wnie偶 kawa. Niewiele wi臋kszy wzrost ni偶 z艂oto da艂o srebro, ale oba te metale s膮 ze sob膮 dosy膰 mocno po艂膮czone. Niemniej opr贸cz soku pomara艅czowego, 偶aden ze wspomnianych surowc贸w nie znajduje si臋 obecnie blisko historycznych szczyt贸w. Z kolei z艂oto nowe historyczne szczyty notuje niemal dzie艅 w dzie艅 od kilku miesi臋cy. Czy ruch ten b臋dzie kontynuowany?

Z艂oto ma najlepszy rok od prze艂omu lat 70 i 80. 殴r贸d艂o: xStation5

Banki centralne i napi臋cia na Bliskim Wschodzie

Z艂oto w przeciwno艣ci do obligacji czy lokat nie wyp艂aca odsetek. Wobec tego, wysokie stopy procentowe nie s膮 zbyt dobre dla inwestycji w z艂oto. Jednak niepewno艣膰 dotycz膮ca inflacji oraz sytuacji geopolitycznej na 艣wiecie spowodowa艂a, 偶e z艂oto jest traktowane jak bezpieczn膮 przysta艅 przez wielu inwestor贸w na 艣wiecie. Co wi臋cej, od czerwca wi臋kszo艣膰 bank贸w centralnych na 艣wiecie dokona艂a zwrotu i rozpocz臋艂a obni偶ki st贸p procentowych. Rezerwa Federalna z USA by艂a w tym nieco sp贸藕niona, ale obni偶y艂a mocno stopy procentowe we wrze艣niu i w tym roku najprawdopodobniej obni偶y stopy jeszcze dwukrotnie. Decyzje Fedu maj膮 ogromne znaczenie dla dolara i jednocze艣nie dla z艂ota. Im ni偶sze stopy procentowe, tym lepiej dla inwestycji w metale szlachetne.聽

Sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje napi臋ta od pa藕dziernika zesz艂ego roku. W tym roku dosz艂o do zaostrzenia sytuacji, a Izrael zdecydowa艂 si臋 na otwarcie kolejnych front贸w, czego wynikiem by艂y dwa ataki rakietowe ze strony Iranu. To doprowadzi艂o do wzrostu niepewno艣ci i wzrostu cen z艂ota. Chocia偶 napi臋cia geopolityczne zwykle maj膮 ograniczony wp艂yw czasowy na r贸偶ne aktywa, to w przypadku z艂ota wp艂yw ten jest nieustanny. Za spraw膮 obni偶ek st贸p procentowych oraz niepewno艣ci na rynkach, inwestorzy ponownie zacz臋li kupowa膰 fundusze ETF na z艂oto, czego wynikiem jest pierwszy wzrost popytu z tej strony od 2022 roku.聽

Popyt na z艂oto odbi艂 w III kwartale. 殴r贸d艂o: Bloomberg Finance LP, XTB

Czy wybory prezydenckie w USA maj膮 znaczenie?

Na pierwszy rzut oka, analizuj膮c histori臋 ostatnich 40 lat, trudno doszuka膰 si臋 zwi膮zku pomi臋dzy wyborami oraz zmianami cen z艂ota. Oczywi艣cie wyb贸r prezydenta b臋dzie mia艂 du偶y wp艂yw na sytuacj臋 geopolityczn膮 oraz makroekonomiczn膮 USA. To z kolei mo偶e prowadzi膰 do sporych zawirowa艅 na dolarze czy innych aktywach. Patrz膮c na poprzednie dwa wybory: Trumpa w 2016 oraz Bidena w 2020 - z艂oto traci艂o ok. 1 miesi膮c po wyborach, co mog艂o by膰 zwi膮zane z realizacj膮 ryzyka oraz realizacj膮 zysk贸w przez inwestor贸w. Obecnie bez wzgl臋du na to, kto mo偶e zosta膰 prezydentem, sytuacja mo偶e wygl膮da膰 podobnie. Z艂oto zyskuje nieprzerwanie od ko艅ca lipca, dlatego wybory mog膮 by膰 potencjalnie pretekstem do wyj艣cia inwestor贸w z d艂ugich pozycji. Patrz膮c na kontrakty terminowe, mo偶na zauwa偶y膰 nadmierne wykupienie, bazuj膮c na r贸偶nych momentach w historii.聽

Z艂oto traci艂o po wyborach w 2016 i 2020 roku, co mog艂o by膰 zwi膮zane z realizacj膮 zysk贸w przez inwestor贸w. 殴r贸d艂o: Bloomberg Finance LP, XTB

Ilo艣膰 pozycji d艂ugich na kontraktach terminowych na z艂oto pozostaje bardzo wysoka, co mo偶e sugerowa膰 nadmierne wykupienie. 殴r贸d艂o: Bloomberg Finance LP, XTB

Jak plany obu kandydat贸w mog膮 mie膰 wp艂yw na z艂oto?

W kr贸tkim terminie wp艂yw polityki jest trudny do przewidzenia. Co wi臋cej, nowy prezydent zacznie rz膮dzi膰 dopiero w styczniu. Cho膰 patrz膮c od strony statystycznej, mo偶liwa jest korekta w listopadzie, to jednak grudzie艅 i stycze艅 s膮 ju偶 sezonowo najlepszymi miesi膮cami. W d艂u偶szym czasie wp艂yw mo偶e by膰 ju偶 mieszany:

Wyb贸r Harris i wygrana Demokrat贸w mo偶e by膰 negatywna dla dolara ameryka艅skiego, ze wzgl臋du na ch臋膰 kontynuacji polityki du偶ych wydatk贸w. Wi臋kszy d艂ug to r贸wnie偶 ryzyko kolejnych rewizji ratingu. W przypadku tak ma艂o prawdopodobnego scenariusza, z艂oto powinno mie膰 si臋 dobrze zar贸wno w kr贸tkim, jak i d艂ugim terminie

Wyb贸r Harris z podzielonym Kongresem nie da mo偶liwo艣ci kontynuacji obecnej polityki. Wydatki b臋d膮 ograniczone, co mo偶e by膰 ostatecznie pozytywne dla dolara, ale negatywne dla z艂ota w kr贸tkim terminie. W d艂ugim terminie z艂oto powinno jednak zyskiwa膰, ze wzgl臋du na brak mocnych perspektyw na znacznie ograniczenie wydatk贸w i d艂ugu w USA

Wyb贸r Trumpa i pe艂na wygrana Republikan贸w mo偶e by膰 bardzo pozytywna dla dolara, ze wzgl臋du na polityk臋 protekcjonistyczn膮. To mo偶e by膰 negatywny czynnik dla z艂ota w kr贸tkim terminie. Plany obni偶ek podatk贸w mog膮 jednak podwa偶y膰 kondycj臋 fiskaln膮 USA, czego wynikiem mo偶e by膰 obni偶enie ratingu kredytowego. W 艣rednim i d艂ugim terminie z艂oto powinno na tym skorzysta膰. Dodatkowo dzia艂ania Trumpa na 艣wiecie mog膮 doprowadzi膰 do burzliwej sytuacji, przede wszystkim pod wzgl臋dem Chin, dlatego ten czynnik jest pozytywny dla z艂ota

Wyb贸r Trumpa, z podzielonym Kongresem nie powinien przynie艣膰 du偶ej s艂abo艣ci z艂ota i w d艂ugim terminie potencjalne wzrosty r贸wnie偶 mog膮 by膰 ograniczone. Niemniej w gestii Trumpa pozostanie polityka zagraniczna, dlatego w tym wypadku jest szansa na dalsze wzrosty ze wzgl臋du na statut Bezpiecznej przystani

Co dalej ze z艂otem?

Po tak d艂ugich wzrostach, jak w ostatnich miesi膮cach, korekta wydaje si臋 by膰 coraz bardziej prawdopodobna. Niemniej nie powinna by膰 ona du偶a, chyba 偶e Rezerwa Federalna drastycznie zmieni sw贸j kurs. W d艂u偶szym terminie z艂oto wygl膮da wci膮偶 ciekawie. Patrz膮c na z艂oto w relacji do ropy, S&P 500 czy miedzi, kruszec wci膮偶 jest daleki od historycznych wycen. Popyt na z艂oto odbi艂 w III kwartale i ETFy kontynuuj膮 zakupy. Banki centralne w dalszym ci膮gu ograniczaj膮 ekspozycje na dolara poprzez kupowanie z艂ota, a konsumenci w dalszym ci膮gu wykazuj膮 du偶e zainteresowanie monetami i sztabkami. Wobec tego osi膮gni臋cie kolejnych historycznych poziom贸w nie wydaje si臋 by膰 odleg艂e. Poziom 3000 USD jest ju偶 bardzo blisko, a bazuj膮c na zwrotach z innych metali, takich jak mied藕 czy niklem, podwojenie ceny w perspektywie kilku lat, r贸wnie偶 nie wydaje si臋 by膰 nieprawdopodobne. Patrz膮c na cykl zachowania z艂ota po pierwszej obni偶ce st贸p procentowych, wydaje si臋, 偶e z艂oto nie powiedzia艂o jeszcze ostatneigo s艂owa.聽

Z艂oto zwykle zyskuje na 12-24 miesi膮ce po pierwszej obni偶ce st贸p procentowych w cyklu. 殴r贸d艂o: Bloomberg Finance LP, XTB

Micha艂 Stajniak, CFA

Wicedyrektor Dzia艂u Analiz XTB

michal.stajniak@xtb.pl