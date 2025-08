JPY osłabia się po konferencji prasowej Uedy; BOJ czeka na więcej danych 📃🔎

Bank Japonii (BOJ) jednogłośnie zagłosował za utrzymaniem krótkoterminowej stopy procentowej na poziomie 0,5%, zgodnie z oczekiwaniami, i wyraźnie podniósł swoje prognozy inflacyjne. W lipcowym raporcie Outlook Bank prognozuje, że inflacja bazowa CPI osiągnie 2,7% w roku fiskalnym 2025 (wcześniej 2,2%), z podobnymi rewizjami w górę na lata 2026 i 2027. Zaktualizowano również prognozę tzw. core-core CPI (bez żywności i energii) do 2,8% w 2025 roku. BOJ powtórzył, że rzeczywiste stopy procentowe pozostają wyjątkowo niskie i że będzie kontynuował podwyżki stóp, jeśli gospodarka i inflacja będą się rozwijać zgodnie z prognozami. Jednocześnie Bank wskazał na ryzyka dla wzrostu, szczególnie wynikające z niepewności w polityce handlowej i słabego eksportu. Po opublikowaniu decyzji oraz protokołu jen japoński zaczął się umacniać. Jednak ruch ten został następnie wymazany podczas konferencji prasowej Uedy.

BOJ pozostawia stopy procentowe bez zmian. Źródło: xStation 5

Stopy procentowe : Bez zmian na poziomie 0,5%; jednogłośna decyzja (9–0)

: Bez zmian na poziomie 0,5%; jednogłośna decyzja (9–0) Prognozy inflacyjne w górę : Inflacja bazowa CPI (FY2025): +2,7% (wcześniej: +2,2%) Core-Core CPI (FY2025): +2,8% (wcześniej: +2,3%)

: Stanowisko : BOJ podniesie stopy, jeśli gospodarka i inflacja będą zgodne z oczekiwaniami

: BOJ podniesie stopy, jeśli gospodarka i inflacja będą zgodne z oczekiwaniami Ryzyka : Ryzyka inflacyjne teraz „w przybliżeniu zrównoważone” Ryzyka gospodarcze nadal przeważają w kierunku negatywnym

: Polityka handlowa: Umowa USA-Japonia zmniejsza niepewność

Inflacja główna i bazowa w Japonii na tle średni zarobków; dane roczne. Źródło: xStation 5

Mimo wzrostu konsumpcji w ujęciu nominalnym po odjęciu efektów inflacji sprzedaż detaliczna pozostaje bez zmian od 20 lat. Źródło: xStation 5

Podczas konferencji prasowej prezes Ueda podkreślił niedawny postęp w handlu, zwłaszcza porozumienie handlowe USA-Japonia, nazywając je „wielkim krokiem naprzód”, który zmniejsza niepewność co do perspektyw gospodarczych. Zaznaczył, że japońska gospodarka umiarkowanie się odbudowuje, choć występują pewne słabości, i podkreślił, że polityka monetarna pozostanie zależna od danych, bez uprzednich założeń. Ueda zapewnił, że BOJ będzie podejmować decyzje stosownie do sytuacji na każdym kolejnym posiedzeniu, monitorując ryzyka i inflację bazową, która według niego stopniowo rośnie. Zastrzegł jednak, że mimo wzrostu ryzyk inflacyjnych, zwłaszcza po porozumieniu handlowym, Bank musi pozostać czujny na globalne napięcia handlowe i ich wpływ na nastroje, płace i zachowania cenowe.

Ueda nie zadeklarował konkretnego harmonogramu dalszych podwyżek stóp, ale powiedział, że Bank nie jest już w fazie wstrzymywania normalizacji polityki. Podkreślił, że prawdopodobieństwo realizacji prognoz inflacyjnych „nieco wzrosło” i zbagatelizował obawy, że BOJ pozostaje w tyle za krzywą. Wspomniał również o potrzebie monitorowania drugorzędnych efektów inflacyjnych wynikających z cen żywności oraz konieczności zachowania ostrożności wobec przedłużającej się niepewności handlowej. Ogólny ton wypowiedzi sugerował, że BOJ będzie gotowy powrócić do dalszych podwyżek jeśli prognozy inflacyjne się zmaterializują, a niepewność geopolityczna się poprawi. Obecnie BOJ pozostaje w stanie czekania. W reakcji na te wypowiedzi jen zaczął się ponownie osłabiać do amerykańskiego dolara. Ueda dodał, że obecne poziomy jena nie odbiegają od prognoz Banku.

Źródło: xStation 5