Kakao odbija 1% po wybiciu 21-miesięcznego minimum 🍫

Ceny kontraktów terminowych na kakao wybiły dzisiaj 21-miesięczny dołek, kontynuując silny trend spadkowy, który ponownie przyspieszył na początku listopada. Kontrakt zdołał odbić o około 1% powyżej wczorajszego zamknięcia po tym, jak we wczesnych godzinach handlu zanurkował poniżej dolnego ograniczenia kanału spadkowego (-2,4% w najgorszym momencie).

Za odnowioną presją stoją przede wszystkim kolejne pozytywne niespodzianki po stronie podaży z Wybrzeża Kości Słoniowej — dostawy do portów przekroczyły 100 tys. ton już trzeci tydzień z rzędu. Stabilny napływ doprowadził skumulowane dostawy niemal do poziomów z ubiegłego roku, łagodząc obawy o podaż po relatywnie słabym październiku.

Warto jednak podkreślić, że pomimo ostatniego wzrostu dostaw, ogólna kondycja upraw pozostaje krucha. Badania terenowe sugerują, że tegoroczne nasadzenia są jedynie nieznacznie lepsze niż w poprzednim sezonie, a główne zbiory mogą być nawet nieco słabsze z powodu wcześniejszej suszy. Może to oznaczać spowolnienie dostaw do portów w najbliższych tygodniach i potencjalne wyhamowanie trendu spadkowego.

RSI ponownie wrócił do strefy wyprzedania, po przejściowym odbiciu w połowie października. Źródło: xStation5