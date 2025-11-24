Kakao odbija 1% po wybiciu 21-miesięcznego minimum 🍫

- Kontrakty na kakao spadły w kluczowym momencie 2,4% do 21-miesięcznego dołka po wzroście podaży w Wybrzeżu Kości Słoniowej.
- Potencjalny spadek tempa dostaw nasion do portów może ograniczyć dalszy spadek cen.
- Kontrakty na kakao spadły w kluczowym momencie 2,4% do 21-miesięcznego dołka po wzroście podaży w Wybrzeżu Kości Słoniowej.
- Potencjalny spadek tempa dostaw nasion do portów może ograniczyć dalszy spadek cen.
Ceny kontraktów terminowych na kakao wybiły dzisiaj 21-miesięczny dołek, kontynuując silny trend spadkowy, który ponownie przyspieszył na początku listopada. Kontrakt zdołał odbić o około 1% powyżej wczorajszego zamknięcia po tym, jak we wczesnych godzinach handlu zanurkował poniżej dolnego ograniczenia kanału spadkowego (-2,4% w najgorszym momencie).
Za odnowioną presją stoją przede wszystkim kolejne pozytywne niespodzianki po stronie podaży z Wybrzeża Kości Słoniowej — dostawy do portów przekroczyły 100 tys. ton już trzeci tydzień z rzędu. Stabilny napływ doprowadził skumulowane dostawy niemal do poziomów z ubiegłego roku, łagodząc obawy o podaż po relatywnie słabym październiku.
Warto jednak podkreślić, że pomimo ostatniego wzrostu dostaw, ogólna kondycja upraw pozostaje krucha. Badania terenowe sugerują, że tegoroczne nasadzenia są jedynie nieznacznie lepsze niż w poprzednim sezonie, a główne zbiory mogą być nawet nieco słabsze z powodu wcześniejszej suszy. Może to oznaczać spowolnienie dostaw do portów w najbliższych tygodniach i potencjalne wyhamowanie trendu spadkowego.
RSI ponownie wrócił do strefy wyprzedania, po przejściowym odbiciu w połowie października. Źródło: xStation5
Podsumowanie Dnia: Końcówka miesiąca w zieleni. Wzrosty na Wall Street i rynkach surowców
Ceny srebra biją kolejne rekordy!
Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (28.11.2025)
Intel rośnie na fali plotek o chipach dla Apple
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.