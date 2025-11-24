Omnicom i Interpublic łączą siły. Czy fuzja wystarczy, by dogonić Big Tech?

Komisja Europejska bezwarunkowo zatwierdziła przejęcie Interpublic Group przez Omnicom Group o wartości 13,25 miliarda dolarów, otwierając drogę do największej konsolidacji w historii globalnego rynku reklamowego. Połączenie trzeciego i czwartego największego nabywcy usług reklamowych na świecie doprowadzi do powstania największej globalnej agencji reklamowej, która ma ambicję skuteczniej rywalizować z technologicznymi gigantami dominującymi w cyfrowej reklamie.

Fuzja wpisuje się w szeroki trend przyspieszającej transformacji sektora marketingowego, w którym kluczową rolę odgrywa sztuczna inteligencja i automatyzacja procesów. Połączona struktura Omnicom i Interpublic pozwoli firmie zaoferować szeroki ekosystem usług obejmujących media, technologie digital, analitykę danych, public relations oraz obsługę klienta. Takie połączenie kompetencji zwiększa potencjał skalowania działalności oraz generowania synergii kosztowych, na które rynek zwraca szczególną uwagę w okresie rosnącej konkurencji.

Eksperci podkreślają, że integracja dwóch dużych organizacji rodzi istotne wyzwania zarówno operacyjne, jak i kulturowe. Harmonizacja systemów, zespołów i strategii może wpływać na krótkoterminową dynamikę wyników. Wciąż otwarte pozostają również procesy regulacyjne w kilku innych jurysdykcjach, co oznacza, że pełna finalizacja transakcji nie jest jeszcze przesądzona.

Choć fuzja ma potencjał, aby wzmocnić pozycję rynkową firmy, tegoroczna reakcja rynku przedstawia zupełnie inną perspektywę inwestorów. Kurs akcji Omnicomu pozostaje pod znaczną presją. Od początku roku spółka notuje wyraźny spadek wartości, podczas gdy główne indeksy technologiczne i szerokiego rynku, takie jak Nasdaq100 oraz SP500, osiągają solidne, dwucyfrowe stopy zwrotu. Dysproporcja ta po raz kolejny podkreśla, że tradycyjne firmy reklamowe wciąż przegrywają rywalizację o kapitał inwestorów z dużymi firmami technologicznymi, które dzięki dominującej pozycji w reklamie cyfrowej oraz szybkim postępom w sztucznej inteligencji przyciągają znaczną część napływających środków.

Decyzja Komisji Europejskiej jest bardzo istotnym impulsem dla całej transakcji. Omnicom i Interpublic zyskują strukturalną przewagę wynikającą z większej skali działania oraz szerokości oferowanych usług, jednak dopiero skuteczna integracja i udowodnienie zdolności do konkurowania z technologicznymi liderami mogą przekonać rynek. W obliczu rosnącej dominacji cyfrowych gigantów inwestorzy oczekują realnych dowodów na to, że najnowsza konsolidacja może rzeczywiście zmienić układ sił w globalnej branży reklamowej.