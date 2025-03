Kakao spada 4% do 4-miesięcznego dołka. Nadwyżka podaży kończy spekulację 📉

Zapasy kakao monitorowane przez ICE w portach USA odnotowały znaczną odbudowę po osiągnięciu 21-letniego minimum na poziomie około 1,26 miliona worków na dzień 24 stycznia. Do czwartku zapasy wzrosły do prawie 4-miesięcznego maksimum wynoszącego 1,64 miliona worków, co wskazuje na poprawę warunków podaży.