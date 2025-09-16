Kakao traci 3% mimo najniższych zapasów ICE od maja 📉

Kontrakty na kakao spadają dziś ponad 3% po tym jak w poniedziałek wzrosły do najwyższego poziomu od ponad tygodnia, wspierane przez problemy pogodowe w Afryce Zachodniej, które zagrażają plonom i ograniczają podaż w krótkim terminie.
-
W Wybrzeżu Kości Słoniowej intensywne opady uniemożliwiają rolnikom pracę w polu i spowalniają dostawy ziaren do portów. Z kolei w Ghanie i Nigerii susza uszkadza uprawy.
-
Analitycy ostrzegają, że kombinacja nadmiernych opadów i niedoboru deszczu zwiększa ryzyko dla głównego sezonu zbiorów, który rozpocznie się w październiku.
-
Zapasy monitorowane przez ICE w portach USA spadły do 2,09 mln worków – najniżej od maja – co potwierdza napiętą sytuację w łańcuchu dostaw.
-
Eksport z Wybrzeża Kości Słoniowej spowolnił – od początku roku gospodarczego dostarczono 1,82 mln ton kakao, co oznacza wzrost o 5,8% r/r, ale wyraźne spowolnienie wobec dynamiki 35% obserwowanej w grudniu.
-
Zbiory tzw. mid-crop w Wybrzeżu Kości Słoniowej ucierpiały z powodu późnych opadów, co ograniczyło rozwój strąków – prognozuje się zbiory na poziomie 400 tys. ton, czyli o 9% mniej niż rok temu.
-
Nigeria, piąty największy producent kakao na świecie, również spodziewa się spadku produkcji – stowarzyszenie branżowe przewiduje na sezon 2025/26 spadek o 11% do 305 tys. ton wobec 344 tys. ton prognozowanych w tym roku.
Źródło: xStation5
Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformieOtwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.