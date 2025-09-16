Podsumowanie dnia: EURUSD zyskuje 0.8% przed jutrzejszą decyzją Fed 🗽Ropa rośnie, Wall Street bliskie szczytów

- Sesja w Europie przebiegała pod dyktando sprzedających, a niemiecki DAX zniżkował prawie 1,8%. Spadkom przewodziły walory z sektorów ubezpieczeniowego i bankowego. Katalizatorem wyprzedaży mogły być doniesienia o włoskim prawie podatkowym, które może ograniczyć rentowność instytucji finansowych
- Nastroje Wall Street wskazują na ostrożność, choć indeksy giełdowe wciąż oscylują wokół historycznych maksimów przed jutrzejszą decyzją Fed. Na tle rynku akcji w USA dobrze radzi sobie dziś sektor energetyczny, któremu sprzyjają rosnące ceny ropy.
- Rynek wycenia blisko 100% prawdopodobieństwo obniżki o co najmniej 25 punktów bazowych. Eurodolar notuje dziś mocne wzrosty, przebijając 1.1865, osiągając 4-letnie maksima. Dolarowi nie pomogły nawet mocne dane makro z gospodarki amerykańskiej, gdzie zarówno sprzedaż detaliczna jak i produkcja przemysłowa pobiły prognozy:
- Produkcja przemysłowa miesiąc do miesiąca: 0,1% (Oczekiwana: -0,1% Poprzednia: 0,1%)
- Produkcja przetwórcza: 0,2% (Oczekiwana: 0,0% Poprzednia: 0,0%)
- Wykorzystanie mocy przerobowych: 77,4% (Oczekiwana: 77,4%, Poprzednia: 77,5%)
- Sprzedaż detaliczna miesiąc do miesiąca: 0,6% (Oczekiwana: 0,2% Poprzednia: 0,5%)
- Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów: 0,7% (Oczekiwana: 0,4% Poprzednia: 0,3%)
- Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów i benzyny: 0,7% (Oczekiwana: 0,4% Poprzednia: 0,3%)
- Złoto notuje dziś ponad 0.2% wzrost napędzany słabszym dolarem i pierwszy raz w historii rośnie powyżej 3700 USD za uncję.
- Ropa naftowa zyskuje wspierana obawami o napięcia geopolityczne i ograniczoną podaż z Rosji, która zmaga się z atakami ukraińskich dronów na kluczowe rafinerie; o spadkach produkcji ostrzegł Transneft
- Bitcoin stabilizuje się w rejonie 115 tys. USD, co pokazuje, że inwestorzy z jednej strony wierzą w dalsze wzrosty, ale z drugiej nie chcą podejmować nadmiernego ryzyka przed decyzją Fed. Ethereum również pozostaje pod presją i konsoliduje.
- Ponad 2% rosną walory Tesli, a Amazon zwyżkuje o ponad 1%. Akcje Uranium Energy Corp. tracą ponad 5% po tym jak firma osiągnęła historyczne szczyty, rosnąc o ponad 300% od kwietniowego dołka. Wczoraj Stany Zjednoczone przekazały, że są gotowe zwiększyć strategiczną rezerwę uranu. Ponad 1% spadają też Nvidia i Broadcom.
- Warszawski parkiet nie oparł się negatywnym nastrojom z zachodu, a indeks WIG20 stracił ponad 1,6 %. Przeceny na GPW były efektem domina po wyprzedaży europejskich banków i słabości głównych parkietów.
- Scott Bessent i Donald Trump ponowili dziś komentarze, które wskazały, że istotne cięcia Fed w ramach 'dostosowania polityki' byłyby mile widziane w Białym Domu. Amerykańscy negocjatorzy osiągnęli postępy w rozmowach z Chinami w Madrycie, a Trump przekazał, że ma już grupę firm gotowych kupić TikToka, po wynegocjowanym porozumieniu z Pekinem.
- Kolejny raz delegacje USA i Chin spotkają się we Frankfurcie nad Menem. Według Marco Rubio, możliwe jest spotkanie Trumpa z Zełenski, w przyszłym tygodniu; miałoby odbyć się w Nowym Jorku.
